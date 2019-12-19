تعاني من آلام الظهر؟ الأسنان قد تكون السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يعاني البعض من آلاماً في الظهر دون أن يعرفوا أن السبب ربما تكون أمراض الأسنان، لكن ما العلاقة؟
طبيب الأسنان الألماني الدكتور يوخن شميت يرجع ذلك لأن الفك يرتبط بالعمود الفقري عبر العضلات والأعصاب.
وأوضح أن آلام الظهر قد ترجع على سبيل المثال إلى المرض المعروف باسم "خلل المفصل الصدغي الفكي" “Temporomandibular joint dysfunction”، والذي قد يؤدي أيضا إلى آلام الأسنان وآلام الرقبة وآلام المفاصل وطنين الأذن والصداع والدوار.
كما قد ترجع آلام الظهر أيضا إلى صرير الأسنان، الذي يؤدي بدوره إلى الشد العضلي، ومن ثم آلام الظهر.
لذا يتعين استشارة طبيب الأسنان للتحقق مما إذا كانت أمراض الأسنان هي السبب الكامن وراء آلام الظهر.
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