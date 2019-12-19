إطلالة أصالة في سمرات الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - أحيت الفنانة أصالة نصري، خلال الأيام الماضية، في متنزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية، حفلًا غنائيًّا مميزًا، ضمن فعاليات "سمرات الرياض"، بمشاركة الفنانين وليد الجيلاني وماجد المهندس. وأقيمت الحفلة بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، في منطقة "صحارى الرياض"، التي تُعَدُّ إحدى مناطق موسم الرياض. وظهرت أصالة بإطلالة أنيقة نالت إعجابَ الكثير من جمهورها، وإليك تفاصيلها. اقرإي أيضًا: أزياء شتوية من إلهام الفضالة

تألقت أصالة بفستان بنفسجي أنيق يناسب الأجواء المناخية لعاصمة المملكة، وصُمِّمَ بشكل ناعم وطويل، وزيَّنه معطف طويل مزيَّن بنقوش بنفسجية، وكان من تصميم نيكولا جبران. وتزينت بأكسسوارات ضخمة مميزة أضفت لإطلالتها المزيد من الأناقة. وعن شعرها فقد صففتْه بشكل ناعم ومموج، واهتمَّت بمكياجها خبيرة التجميل نورة بو عوض، وكان بتدرجات اللون الزهري المميزة. Advertisements اقرإي أيضًا:سيرين ودرة زروق تتنافسان بالأزرق .. من الأكثر أناقة؟

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