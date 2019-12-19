حفل واحد يجمع كيم وكلوي وكايلي في إطلالات جريئة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - أقام المغني العالمي شون كومبز Sean Combs المعروف باسم بي ديدي P Diddy، حفل عيد ميلاده الـ 50 وقد دعا إليه مجموعة من أكثر نجوم العالم شهرة، بما فيهم الكارداشيان Kardashians وبيونسيه Beyonce وزوجها جاي زي Jay Z، وكايلي رولاند Kelly Rowland، وكايت بيكنسيل Kate Beckinsale، والقائمة تطول.. وقد اختارت النجمات اطلالات مسائية فاخرة تألقن بها لهذه المناسبة، ومثل العادة كانت اطلالات الكارداشيان من الأكثر جرأة. وإليكِ التفاصيل.





اطلالة راقية في فستان أوف شولدرز تألقت بها كيم كارداشيان:

كيم كارداشيان في فستان من فيفيان ويستوود





اطلالة كيم كارداشيان Kim Kardashian كانت الأجمل في الحفل، لا سيما وأنها اعتمدت الأسلوب الأنثوي الناعم، وقد اختارت فستان سهرة باللون الذهبي الفاتح من فيفيا ويستوود Vivianne Westwood من الحرير الفاخر بقصة الكورسيه الأوف شولدرز من الأعلى، وتنورته منسدلة مع ذيل طويل من الخلف، وقد اكتفت بتنسيق سوار ماسي فاخر معه.





كايلي جينر في فستان أسود براق:

كايلي جينير في فستان براق أسود





اطلالة كايلي جينير Kylie Jenner كانت من الأكثر جرأة في الحفل، وقد اختارت فستان سهرة باللون الأسود من الترتر البراق، أكمامه طويلة ومكشوف عند منطقة الصدر، كما وله فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود.

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بيونسيه متألقة في فستان مبتكر:

بيونسه في فستان أسود اوف شولدرز





اطلالة مميزة أيضًا اعتمدتها بيونسيه Beyonce في الحفل نفسه، وقد اختارت فستان سهرة باللون الأسود بقصة مبتكرة مكشوفة الأكتاف، مع فتحة طويلة على الساق، قماشه مطرز بخيوط باللون الفضي على شكل نجمات الجليد، وقد نسقت معه قفازات عالية باللون الأسود وأقراطًا مرصعة بأحجار باللون الأخضر.

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كايت بيكنسيل في فستان أسود مميز:

كايت بيكنسيل في فستان أسود بقصة ذيل السمكة





الممثلة الإنكليزية اختارت لوك أنثويًّا وجذابًا للحفل في فستان سهرة باللون الأسود بقصة ذيل السمكة، ياقته مفتوحة على شكل حرف V، وله ما يشبه التشوكر حول الرقبة. من الأسفل مزين بطبقات من التول، وزينت اللوك بأقراط بارزة.



شاهدي اطلالات الأخوات كارداشيان Kardashian وباقي النجمات في حفل عيد ميلاد المغني العالمي شون كومبز Sean Combs واختاري الاطلالة الأجمل برأيكِ.

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