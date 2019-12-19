أزياء مناسبة لموسم الأعياد من وحي إطلالات النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - بدأت موسم الاحتفالات ، والجميع يستعد لليلة الاحتفال الكبرى التي نستقبل بها العام الجديد. واحد من أهم الاستعدادات، هو اختيار الاطلالة المناسبة لهذه السهرة التي تختلف عن السهرات أو الاطلالات المسائية على مدار العام.



عادة ما تتسم أزياء حفل نهاية العام بالصخب، لكن هذا العام يبدو أنّ اتجاه الموضة نحو الخيارات العملية التي تحقق للمرأة الراحة،والتي اتسمت بالنعومة أكثر من كل عام.



1- الفساتين الجلد على طريقة جنيفر لوبيز

الفساتين الجلد



يمكنكِ اختيار فستان من الجلد ، صحيح أنه من قبل كان اختيارًا متوقعًا، لكن هذا العام يمكن الذهاب بعيدًا عن القصة المستقيمة التي ظلت مميزة للفساتين الجلد لسنوات، واختيار قصة الـ A line على غرار النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز، التي اختارت فستان جلد ماكسي بتنورة دائرية وقصة تلفّ الخصر، بتوقيع دار زيمرمان.

تابعي المزيد: أجمل إطلالات جنيفر لوبيز في عام 2019



2- البدلات

البدلات



إذا كانت وجهتكِ حفلًا عائليًّا محدودًا أو سهرة مع الأصدقاء، يمكنكِ اختيار اطلالة عملية، مثل البدلات الرسمية، لكن على الأقل اختاري لونًا زاهيًا حتى لا تبدو الاطلالة تقليدية.

اختارت عارضة الأزياء روزي هنتنغتون وايتلي، بدلة باللون الزهري الساطع، كانت ضمن مجموعة دار فيرساتشي لـ 2019. ونسقتها مع صندل باللون الفضي اللامع.

تابعي المزيد: إطلالات هند صبري في 2019 نافست النجمات العالميات



3-المخمل خيار مناسب

المخمل



مثل العام الماضي، ننصحكِ باختيار فستان من المخمل المصقول، فهو خامة كانت مخصصة للسهرات والاطلالات المسائية. بدلًا من اعتماد اللون الأسود الذي تفضله أغلب النساء في المخمل، يمكنكِ اختيار لون أكثر سطوعًا، مثل العنابي المتوسط على طريقة الممثلة الأمريكية آنا باريشنيكوف.

تابعي المزيد: نسقي الأزياء البراقة بأسلوب كارلا حداد الجذاب

Advertisements



4- الريش والترتر

الريش والترتر



أما إذا كنتِ بصدد حفل صاخب، فأنتِ بحاجة لاختيار أزياء أكثر جرأة، تحمل تفاصيل قوية، هنا سيكون أمامكِ خياران، إما الترتر الذي يبدو أنه لن يخرج من الموضة في وقت قريب، أو أزياء الريش التي شاهدناها على ممشى عروض مصممين مميزين، مثل زهير مراد.



سواء أكان خياركِ الترتر أو الريش، ننصحكِ باختيار تصميم بسيط، والاكتفاء ببريق الترتر أو فخامة الريش، مثلًا اختارت النجمة إليسا فستان الترتر لكن مستوحى من تصميم البليزر، وهو ما أعطى اطلالتها الأناقة والنعومة معًا، أما المطربة الإماراتية أحلام وحين استعانت بالريش خلال إحدى اطلالاتها في برنامج المواهب "ذا فويس"، ظهرت مزينة للأكمام فقط.

تابعي المزيد: سيرين ودرة زروق تتنافسان بالأزرق .. من الأكثر أناقة؟



5- التنورة الساتان أبسط الاختيارات

التنورة الساتان



إذا كانت الخيارات السابقة لا تروق لكِ، فلا مانع من اعتماد قطعة بسيطة ورائجة هذا الموسم، وهي التنورة الساتان، التي ظهرت بتصميمات عديدة، منها القصة المنسدلة حتى أسفل الركبة مباشرة، أو التصميمات المنتهية بأطراف غير متساوية.

تابعي المزيد:

أجمل إطلالات تايلور سويفت في عيد ميلادها الـ 30

أزياء سواريه لسهرات رأس السنة من الفاشينيستا

كيت ميدلتون بتاج الليدي ديانا للمرة العاشرة