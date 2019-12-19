كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - أكثر ما يناسب المرأة الممتلئة من موديلات العبايات، هو اختيار التصميمات الواسعة التي تخفي عيوب الجسم، وكذلك لتمنحها اطلالة عملية، وبالطبع لن تتخلى عن إحساسها بالأناقة، عندما تختار تصميمات العبايات.

وقد اخترنا لكِ مجموعة من عبايات شتوية فضفاضة للمرأة الممتلئة، اختاري منها الأنسب لكِ.



عبايات واسعة بلمسة لامعة

عبايات واسعة بلمسة لامعة





بسهراتكِ ومناسباتكِ الليلية اختاري العبايه بلمسة لامعة كالموديل من mounay، مع تصميم أكمام الكاب، تخفي عيوب الجسم، بخاصة إن كنتِ ممتلئة من الذراعين.

كذلك اللون الهادىء الأرجواني سوف يمنحكِ اطلالة أصغر سنًّا، نسقيها مع حجاب نود روز، وحذاء ذهبي كعب عالي ليزيدكِ طولًا.

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العبايه الواسعة مع رباط الخصر باللون الأبيض

العبايه الواسعة مع رباط الخصر باللون الأبيض





بعض الفتيات الممتلئات يبتعدن عن ارتداء اللون الأبيض بشكل عام، إلا أنّ بعض الموديلات بخاصة بالعبايات، ربما تمنحكِ مظهرًا رشيقًا لم تكوني تتوقعينه، كهذا التصميم من af.abayh، مع لمسة بسيطة من رباط الخصر الذي يجعل الجسم لا يبدو ككتلة واحدة.

والموديل الطويل من الخلف للعبايه، يجعلكِ تبدين أطول، تحديدًا بتنسيق العبايه مع الكعب العالي.

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العبايات الواسعة المفتوحة

العبايات الواسعة المفتوحة





موديلات العبايات المفتوحة تناسب أيضًا المرأة الممتلئة، بخاصة عندما تكون بدرجات محايدة، كهذا التصميم من alnuqi، نسقيها مع الجينز عالي الخصر، أو التنورة الميدي الطويلة لاطلالة بسيطة وغير لافتة.

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العبايات الواسعة مع الأكمام المنفوخة

العبايات الواسعة مع الأكمام المنفوخة





أما هذا التصميم من pretteny فهو مناسب لكل الصبايا بمختلف المناسبات، تصميم بسيط واسع يخفي عيوب الجسم، وعصري بلمسة الأكمام المنفوخة، نسقيه بحسب مناسبتكِ بطريقة كاجوال أو كلاسيكية.



إليكِ مجموعة من موديلات عبايات شتوية واسعة للمرأة الممتلئة.

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