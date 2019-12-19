النقشة الأبرز في شتاء 2020.. كيف نسقتها الفاشينيستا المحجبات؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - بمتابعة عروض الأزياء الجاهزة في 2019 وبالنظر إلى إطلالات الفاشينيستا في الشارع لاحظنا هيمنة نقشة الـ houndstooth وتصدرها للائحة موضة شتاء 2020، كوني السباقة في إعتمادها هذا الموسم على غرار الفاشينيستا المحجبات.

بدلات رسمية بطبعة houndstooth

بدلات رسمية بطبعة houndstooth

تعتبر طبعة الـ houndstooth من الطبعات الكلاسيكية التي تناسب كثيرًا إطلالات العمل، لذا لم نستغرب تصدر البدلات المزينة بها لمشهد الموضة، نسقيها على غرار الفاشينيستا مع قميص أبيض وحذاء Pointy أسود وحقيبة كتف من نفس اللون أو بلون صارخ كالفوشيا.

بليزر بطبعة houndstooth الرائجة

بليزر بطبعة houndstooth الرائجة

فضلت بعض الفاشينيستا المحجبات الإكتفاء بإعتماد بليزر بهذه الطبعة المميزة، نقسته دلال الدوب مع كنزة سوداء وبنطال أسود واسع الأرجل وزينت خصرها بالحزام العريض من ماركة ديور Dior وأعتمرت طرحة بيضاء والنتيجة إطلالة مونوكروم شديدة الفخامة، أما ميلانيا الترك فأختارت بليزر قصير Double breasted مع كنزة صوف بيضاء بياقة عالية وبنطال أسود وأرتدت حقيبة كتف باللون الجملي عبر الجسم.

تنانير وبناطيل بالطبعة الأبرز في 2020

تنورة بطبعة houndstooth

لا تترددي هذا الشتاء في إعتماد التنانير والبناطيل بطبعة houndstooth الرائجة، تجرئي ونسقي البنطال مع حذاء أحمر بكعب عالي رفيع لإطلالة أنثوية أنيقة، أما اذا كنتِ من عشاق اللوكات المريحة فننصحك بتنسيق تنورة مونوكروم مع جاكيت جلد قصير Biker Jacket وتوب أبيض وأنتعلي حذاء سنيكرز أبيض.

أوشحة صوف بطبعة houndstooth

وشاح بنقشة houndstooth

يمكنك إعتماد إكسسوار بسيط كالحقائب أو الأحذية المزينة بالطبعة الأكثر إنتشارًا هذا الموسم لإطلالة على الموضة، أيضًا الأوشحة ستكون خيارًا رائعًا في أيام الشتاء الباردة، نسقيها مع الكنزات الصوف الملونة والجينز.

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