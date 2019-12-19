ملابس محجبات لشتاء 2020 من وحي الفاشينيسا مرمر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - اطلالات مرمر محمد في الشتاء أنيقة وفخمة، تعتمد أسلوبًا متنوعًا ما بين المعاطف الشتوية الطويلة بألوانها العصرية، والجاكيت البليزر بتنسيقه المميز مع الاكسسوارات، بالإضافة إلى الفساتين الشتوية المحتشمة.

وقد اخترنا لكِ منها مجموعة من ملابس محجبات لشتاء 2020 من وحي الفاشينيستا مرمر، تُلهمكِ أفكارًا عصرية لستايلكِ، اختاري منها الأنسب لكِ.

مرمر محمد بالمعاطف الطويلة الكاجوال

مرمر محمد بالمعاطف الطويلة الكاجوال

تُركز مرمر محمد بغالبية اطلالتها على اللوك الكلاسيكي، إلا أننا شاهدناها باطلالة كاجوال مميزة باختيار الجينز والسنيكرز السومون، مع معطف طويل جدًّا بدرجة السومون الناعمة نفسها، وحجابها الأبيض.

هذا الستايل مناسب لكل أجسام الصبايا المختلفة، وكذلك يخفي الكثير من عيوب الجسم مع موديل المعطف الطويل، اعتمديه بالنهار لمناسباتكِ اليومية.

تابعي المزيد: أزياء محجبات ..موضة المعاطف الطويلة للشتاء من الفاشينيستا





الجاكيت البليزر مع اطلالة محايدة باللون الأبيض



الجاكيت البليزر مع اطلالة محايدة باللون الأبيض

اللون الأبيض من الألوان الدارجة بقوة هذا في شتاء 2020، نسقته مرمر باختيار الجاكيت التويد الأبيض مع درجات البيبي بلو، وبنطلون أبيض واسع، وأضافت لمستها الكلاسيكي باختيار شنطة بوتيغا فينيتا العصرية هذا الموسم، مع كعب عالٍ ذهبي.

ويمكنكِ أيضًا تنسيق هذا اللوك مع السنيكرز أو الحذاء الأرضي، لاطلالة أكثر راحة.

تابعي المزيد: أزياء محجبات ..فساتين كمّ طويل اعتمديها بالنهار

الفساتين الشتوية الفخمة على طريقة مرمر محمد

الفساتين الشتوية الفخمة على طريقة مرمر محمد

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ذوق مرمر محمد المترف يلفت انتباهنا بخاصة عند اختيار الفساتين الشتوية، كهذا الفستان الأسود المشكوك بالدبابيس اللامعة، وأكمام الريش اللافتة، نسقت معه شنطة ميني باللون الأسود، وحذاءً أنثويًّا بكعب عالٍ.

وبالرغم من أنّ اللون الأسود كان هو البارز لاطلالتها، إلا أنّ مرمر بدت غاية في الأناقة، بهذا اللوك الملكي.



تابعي المزيد: أزياء محجبات باللون الأسود على طريقة مرمر محمد





الجاكيت الكاروهات مع توب رقبة عالية

الجاكيت الكاروهات مع توب رقبة عالية

موضة التارتان أو الكاروهات برزت بشكل كبير في شتاء 2020، اعتمدتها مرمر بهذا الجاكيت الانثوي بألوان البينك، مع توب فوشي فاقع أضاف لمسة شبابية للوك.

واختارت مرمر لاطلالة كاجوال مريحة، الجينز الرمادي الواسع، سيكون مناسبًا للمتلئات من الأرداف، بخاصة مع اختيار هذا الكعب النود البيج الذي اعتمدته مرمر.

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