أقراط ألماس ناعمة لإطلالة فاخرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تحتل المجوهرات المكان الأكبر في قلب السيدات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالإطلالات الرسمية أو الكلاسيكية التي لطالما اقترنت بالمجوهرات الفاخرة لكي تظهر قيمتها ورونقها.

وجميعنا نعلم أن الأقراط حافظت منذ البداية عل مكانتها في قطع المجوهرات الأساسية في خزانة كلّ سيّدة، فهي القطع التي تناسب الشابات الصغيرات أو السيدات الأكبر عمراً، ناهيك عن أنها من القطع الأساسية التي تجعل الإطلالة مفعمة بالأنوثة، كيف إن كانت من الألماس الفاخر؟



أقراط من الألماس بتصميم بسيط

أقراط بتصميم لافت على شكل حلقة من Balenciaga



صاحبات الإطلالة الناعمة والرقيقة يبحثن دائماً عن كلّ ما هو بسيط في إطلالاتهن سواء كان الأمر يتعلق بالأزياء، أو بقطع المجوهرات، وخاصة الأقراط.

ولهذا السبب قدمت دور المجوهرات العالمية أقراطاً بتصاميم بسيطة لكن جذابة بترصيعها بالماس، حيث لفتتنا الأقراط من Balenciaga التي جاءت على شكل حلقة مرصعة بالكامل.

أما Alexander McQueen فقد قدم أقراطاً جاءت مؤلفة من حبتين من الماس، إحداهما صغيرة على الأذن والاخرى على شكل "لوزة".



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أقراط متدلية من الألماس

أقراط متدلية بتصميم وردة من Gucci



بعض الإطلالات الرسمية تحتاج إلى الأقراط المتدلية لكي يظهر جمالها ورونقها، وبالطبع هذه الأقراط لا تغيب عن مجموعات دور المجوهرات العالمية على اعتبار أنها مطلوبة بشكل دائم.

فعلى سبيل المثال، قدمت دار Gucci أقراطاً من الذهب بتصميم وردة يتدلى منها خيوط متفاوتة الأحجام، رُصعت بأحجار الماس الصغيرة الحجم.

واستطاعت دار Piaget أن تبهرنا بأقراطها المصنوعة من الذهب الأبيض والتي جاءت مرصعة بشكل كامل من أحجار الماس الجذابة والأنيقة.



أقراط ناعمة غير متدلية من الماس

أقراط غير متدلية على الأذن من Saint Laurent



لطالما شدّت الأقراط غير المتدلية والتي تأتي ثابتة على الأذن، أنظار السيدات. فهذه الأقراط يمكن تنسيقها مع مختلف الإطلالات سواء كانت رسمية أو كاجوال.

ولذا، قدمت دار Saint Laurent أقراط بتصميم بسيط، حيث جاءت على شكل حبّتي ألماس بحجم كبير.

أما دار Etro فقد أدخلت اللون الأسود إلى أقراطها الناعمة التي جاءت بشكل مميز وغريب، جعل منها اللون الأسود تصميماً لافتاً للغاية.



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