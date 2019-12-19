مكياج ناعم للبشرة السمراء من وحي زندايا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تتمتع المغنيّة الشابة زندايا بجاذبية لافتة بفضل سحنتها السمراء وملامح وجهها الواضحة. وهي تدرك تماماً كيف تبرز جمالها من خلال اعتماد أسلوب مكياج ناعم وبسيط، فيما يسلّط الضوء على عناصر جمالها الطبيعي.



ولأن بشرتها سمراء، تميل زندايا إلى درجات الألوان الترابية التي تزيد من جاذبية ملامحها.



إذا كنت من صاحبات البشرة السمراء، إليك بعض الخطوات التي يمكنك اعتمادها للحصول على مكياج ناجح ولافت مثل النجمة زندايا.



1. تعتبر زندايا أن إخفاء عيوب الوجه مهما كانت بسيطة هي خطوة ضرورية للحصول على مكياج مشرق، لذا فهي تستخدم خافي عيوب Nars ليس فقط لهذا الهدف إنما أيضاً لتطبيق تقنية الكونتورينغ لرسم وجهها بالطريقة التي تحلو لها.

خافي عيوب Nars



2. تُفضّل زندايا أن تستخدم كريم أساس بتركيبة مضغوطة يمنحها بشرة متجانسة اللون وخالية من اللمعان كما أنها تجعل مكياجها يبدو طبيعياً أكثر.



3. تزيّن زندايا مكياج عينيها العسليتين بلوحة ألوان ترابية تزيد من لمعانهما، خاصة أنها تتمتع بعينين لوزيتين ما يسهّل عليها عملية تطبيق المكياج عليهما.

لوحة ألوان ترابية



4. ولتكحيل عينيها البنيتين، تختار زندايا تركيبة القلم الجاف الذي ترسم به خط الأيلاينر على خط الرموش العليا والسفلى وتقوم بمزجه بأسلوب فنيّ حتى يبدو كالضباب.

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5. لكي تتجنّب الرتابة في مكياجها وتمنح ملامحها لمسة مشرقة، تختار زندايا بلاش باللون الزهري- الخشبي، يناسب مكياج عينيها الترابي ويزيد من جاذبية طلّتها. كما أن هذا اللون يسمح لها باعتماد أحمر شفاه وردي ناعم إذا أرادت الابتعان عن الدرجات الترابية لأحمر الشفاه.

بلاش باللون الزهري



6. تتمتع زندايا بشفتين مكتنزتين ما يجعلها تميل إلى اختيار أحمر شفاه بألوان ناعمة وبالتركيبة التي تريدها، الغلوس أو الخافتة. ولكنها تحرص على أن يكون مغذياً ويزيد من نعومة شفتيها.

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