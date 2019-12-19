صور نجمات دون مكياج على انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - يترقّب معجبو المشاهير موقع انستقرام لمشاهدة صور نجمتهم المفضلّة، من دون مكياج أو مع مكياج، إذ يبقى للصورة رونقها الخاص بالنسبة لهم. أما عن أهمية المكياج، فهو يسمح لنا بالقيام بكل أنواع الأشياء الإبداعية في وجوهنا، كجعل أعيننا تبدو أكبر، كما إخفاء العيوب في البشرة، وفي بعض الحالات يصل المكياج لمرحلة يقوم فيها بالعجائب في تغيير الشكل، ولكن بقدر ما يمكن أن يكون المكياج مفيدًا، تقوم بعض النجمات بنشر صورهنّ من دونه، وهذا فعلًا يتطلّب شجاعة كبيرة منهن.

من بين جميع صور سيلفي الخالية من الماكياج التي نشرها المشاهير في السنوات الأخيرة، اخترنا بعضها من نجمات هوليوود الصف الأول:

صورة كاتي بيري من دون مكياج صادمة

كاتي بيري

تبدو كاتي بيري رائعة عندما تمشي على السجادة الحمراء، أو خلال أدائها على خشبة المسرح، ويُعرف عنها أنّها تضع المكياج دائمًاً. عام 2010، نشر زوجها صورة لها من دون مكياج على موقع تويتر، ثم حذفها، لكن بعد أن رآها الآلاف من المتابعين. الجميع انصدم بسبب الصورة، وكانت تعليقاتهم نوعًا ما جارحة. وتظهر كاتي بيري في الصورة أعلاه دون مكياج ولاتشبه نفسها مع مكياج.

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ماركة تجارية تجبر ريهانا على الظهور من دون مكياج

ريهانا

من المعروف أنّ ريهانا تعشق المكياج، وذلك يعود إلى والدتها بحسب كلامها. وقد أطلقت النجمة خط مكياج خاصًّا"Fenty Beauty ".ريهانا استوحت الفكرة من والدتها التي تعمل كخبيرة مكياج، وقد صرّحت في مقابلة مع مجلةInterview: عملت أمي في صناعة الجمال والعطور لفترة طويلة. لقد وضعت مكياجًا للناس وكانت فنانة بذلك، لذا كنت دائمًا أحب فكرة إطلاق ماركة لي". تجدر الإشارة إلى أنّ ريهانا كان ممنوعًا عليها وضع المكياج وهي صغيرة، رغم شغف والدتها بذلك. الصورة أعلاه تظهر النجمة من دون مكياج، في صورة نُشرت على موقع انستقرام عام 2014، وتبدو فيها جميلة وطبيعية.

مايلي سايروس رائعة بصورة بلا مكياج

مايلي سايروس



على الرغم من أنّ مايلي سايروس كانت مشهورة منذ أن كانت مراهقة، إلا أنها كانت تعاني منذ زمن مشاكل ببشرتها. فقد كشفت في مقابلة: "كنت دائمًا أشعر أنّ بشرتي سيّئة حقًّا، لذا فإنني مهووسة برعاية بشرتي". وأضافت مايلي، رغم ذلك لا أحب المكياج كثيرًا، حيث أشعر أنني زومبي متنقّل، لذا أحرص دائمًا على تنظيف وجهي من المكياج قبل النوم. اللافت أنّ مايلي لا تسمح لأحد بوضع مكياج لها، وهي حريصة دائمًا على وضع مكياجها بنفسها. في الصورة أعلاه، والتي نشرتها على موقع انستقرام هذا العام، بدت رائعة وبشرتها متوهجة.

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تايلور سويفت عام 2015 بصورة جميلة من دون مكياج

تايلور سويفت



لا يمكننا تذكر تايلور سويفت من دون أحمر الشفاه الأحمر والأيلاينر.، حتى أنّها كانت تنام واضعة المكياج، حتى قرّرت الانتباه إلى بشرتها، حيث صرّحت في مقابلة: "بعد سنوات مراهقتي وأوائل العشرينيات، كنت أنام واضعةً مكياجي، حتى شعرت بأنني بحاجة لأن أبدو ألطف على بشرتي، لذا، أنا الآن أرطّب وجهي كل ليلة، وأضع غسول الوجه بعد الاستحمام. نشرت سويفت صورة على موقع انستقراممن دون مكياج.

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لايدي غاغا مدهشة من دون مكياج

ليدي غاغا



وقعت غاغا في حب المكياج أثناء مشاهدة والدتها وهي تطبّقه، وقالت في مقابلة صحافية : "كانت أمي تبدو جميلة، وقوية للغاية."وأضافت: "لقد نشأت بأنّه يمكنك أن تكون شجاعًا بطرق مختلفة، وإحدى تلك الطرق هي المكياج.

الصورة أعلاه لليدي غاغا من دون مكياج، في منشور في فبراير 2019 على صفحتها على موقع انستقرام، وهي تضع عقدها الماسي الشهير "تيفاني"، الذي وضعته في حفل جوائز الأوسكار 2019.