مكياج يناسب فستانك الذهبي في سهرات العام الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - يعتبر اللون الذهبي من الألوان التي تتصدّر لائحة خيارات السيدة في الحفلات والسهرات، بفضل قدرته على جعل إطلالتها تبدو أكثر توهّجهاً وإشراقاً. فهو لون يناسب السمراوات والشقراوات على حد سواء، يزيد من فخامة الإطلالة ويضفي بريقا على حضورك.



ولاستقبال العام الجديد، يمكنك أن تتألقي بفستان ذهبي مع مكياج ساحر يناسبه ويزيد من جمال حضورك.



1. قبل البدء بتطبيق المكياج، عليك أن ترطّبي بشرتك جيداً. استخدمي كريماً يناسب نوعها، بتركيبة سميكة إذا كنت صاحبة بشرة جافة، أو بتركيبة خفيفة من اللوشن أو الجل إذا كان بشرك دهنية.



2. باشري بتطبيق البرايمر، تجدينه بتركيبات مختلفة. يمكنك استخدام البرايمر المرطّب أو البرايمر الخالي من الزيوت لتعديل مستوى الإفرازات الدهنية في البشرة، أو البرايمر الذي يزيد من نضارة البشرة.

البرايمر



3. لسهرات رأس السنة، اختاري ظلال عيون بدرجات ترابية تناسب فستانك الذهبي وامزجيها مع ألوان نارية، كأن تجمعي بين اللون البني واللون النحاسي مثلاً.

ظلال عيون بدرجات ترابية



4. استخدمي قلم كحل، يمكنك أن تختاريه باللون البني أو الأخضر الداكن، وارسمي خطاً رفيعاً في محاذاة الرموش لتضفي غموضاً على مكياج عينيك.

قلم كحل



5. الماسكرا هي سرّ من أسرار نجاح مكياج العيون، اختاريها بتركيبة مكثّفة للرموش تُغنيك عن استخدام الرموش الصناعية. بإمكانك أن تختاري ماسكرا باللون البني أو الأسود.

الماسكرا



6. لا يمكن أن تتخلي عن مستحضر الهايلايتر في هذه المناسبة، فهو أساسي لمكياج السهرات إذ أنه يعزز إشراق ملامح وجهك. يمكن أن تختاري هايلايتر بتركيبة سائلة تمزجينها مع كريم الأساس لسحنة متوهّجة، أو بإمكانك أن تضعي هايلايتر بتركيبة البودرة على الأماكن التي ترغبين في إبرازها.

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مستحضر الهايلايتر



7. أضيفي مزيجا من الدفء إلى مكياجك الذهبي من خلال اختيار بلاش بدرجات برونزية، أو بإمكانك أن ضعي بلاش باللون الزهري – الخشبي إنما بركيبة لامعة.

بلاش بدرجات برونزية



8. لكي تبتعدي عن الرتابة في أسلوب المكياج، يمكنك أن تختاري أحمر شفاه بتركيبة لامعة أو غنيّة بحبيبات الباييت، وباللون الزهري – الخشبي أو حتى الأحمر. كما بإمكانك أن تزيدي من جرأة مكياجك باستخدام غلوس باللون الذهبي تمزجينه مع أحمر الشفاه الذي اخترته!

أحمر شفاه بتركيبة لامعة

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