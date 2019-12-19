ماسك للبشرة الجافة في الشتاء

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تعاني البشرة الجافة من مشاكل الحكة وظهور الحبوب، وتزداد هذه المشاكل مع الطقس البارد، وقلة شرب المياه في الشتاء، وبذلك تصبح البشرة أكثر جفافًا، لهذا إليكِ عزيزتي مجموعة من الماسكات الطبيعية للبشرة الجافة اعتمديها قبل النوم، لتجديد حيوية بشرتكِ ونضارتها.
ماسك الموز والعسل والحليب
المكونات
- 1 حبة موز مهروسة
- 2 ملعقة كبيرة حليب
- ا ملعقة كبيرة عسل
طريقة تحضير الماسك
- اخلطي المكونات مع بعضها البعض.
- ضعي الماسك على بشرتكِ، واتركيه لمدة نصف ساعة.
- اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.
- كرري الماسك بالبداية مرتين أسبوعيًّا.
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ماسك الزبادي وزيت جوز الهند
المكونات
- ملعقة كبيرة زبادي
- ملعقة كبيرة زيت جوز
طريقة تحضير الماسك
- اخلطي جوز الهند مع الزبادي ووزعيه على بشرتكِ الجافة.
- اتركي الخليط حتى يجف.
- كرري الماسك مرة أو مرتين أسبوعيًّا، لبشرة نضرة وناعمة.
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ماسك الزبادي مع الطماطم والعسل
المكونات
- ملعقة كبيرة بالزبادي
- ملعقة كبيرة طماطم
- ملعقة كبيرة زيت زيتون
- نصف ملعقة عسل نحل
طريقة تحضير الماسك
- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى تصبح خليطًا متجانسًا.
- اغسلي وجهكِ بالماء قبل وضع الماسك.
- وزعي الماسك على بشرتكِ الجافة، واتركيه حتى يجف.
- اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا حتى ترطبي بشرتكِ باستمرار.
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