ماسك للبشرة الجافة في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تعاني البشرة الجافة من مشاكل الحكة وظهور الحبوب، وتزداد هذه المشاكل مع الطقس البارد، وقلة شرب المياه في الشتاء، وبذلك تصبح البشرة أكثر جفافًا، لهذا إليكِ عزيزتي مجموعة من الماسكات الطبيعية للبشرة الجافة اعتمديها قبل النوم، لتجديد حيوية بشرتكِ ونضارتها.

ماسك الموز والعسل والحليب ماسك الموز والعسل والحليب

المكونات 1 حبة موز مهروسة

2 ملعقة كبيرة حليب

ا ملعقة كبيرة عسل

طريقة تحضير الماسك اخلطي المكونات مع بعضها البعض. ضعي الماسك على بشرتكِ، واتركيه لمدة نصف ساعة. اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر. كرري الماسك بالبداية مرتين أسبوعيًّا. إقرئي أيضاً: حصاد 2019: أفضل كريم مرطب للوجه

ماسك الزبادي وزيت جوز الهند ماسك الزبادي وزيت جوز الهند



المكونات ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة كبيرة زيت جوز

طريقة تحضير الماسك اخلطي جوز الهند مع الزبادي ووزعيه على بشرتكِ الجافة. اتركي الخليط حتى يجف. كرري الماسك مرة أو مرتين أسبوعيًّا، لبشرة نضرة وناعمة. إقرئي أيضاً: تبييض البشرة بالكركم... وجه مشرق على الدوام Advertisements ماسك الزبادي مع الطماطم والعسل ماسك الزبادي مع الطماطم والعسل

المكونات ملعقة كبيرة بالزبادي

ملعقة كبيرة طماطم

ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة عسل نحل

طريقة تحضير الماسك اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى تصبح خليطًا متجانسًا. اغسلي وجهكِ بالماء قبل وضع الماسك. وزعي الماسك على بشرتكِ الجافة، واتركيه حتى يجف. اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا حتى ترطبي بشرتكِ باستمرار. إقرئي أيضاً أسباب الهالات السوداء وطرق الوقاية منها أسئلة عن البوتكس يجيب عليها أشهر طبيب تجميل زيت السمسم للشعر والبشرة.. فوائد وتجربة شخصية

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