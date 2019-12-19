العناية بالشعر خطوة أساسية في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - يتعرّض الشعر في فصل الشتاء إلى الكثير من العوامل البيئية التي تؤثر بشكل سلبي في نضارته. وبالتالي يفقد مظهره المتألق ويصبح أكثر عرضة للتقصّف والتساقط.



في ما يأتي بعض النصائح التي عليك اتباعها للحفاظ على شعر صحيّ ونضر خلال فصل الشتاء.



1. اختاري مستحضرات عناية بالشعر خالية من المواد الكيميائية والكبريت، واستخدمي تلك الغنيّة بالزيوت الطبيعية والفيتامينات.

بخاخ Wella Luxe Oil Reconstructive Elixir



2. حاولي قدر الامكان الامتناع عن استخدام مجفف الشعر الكهربائي أو أي أدوات أخرى ذات حرارة عالية، إذ أنها تتسبّب بتلف خلايا الشعر.



3. أكثري من استخدام الزيوت الطبيعية وطبّقيها على شكل قناع مرة أو مرتين في الأسبوع حسب حاجة الشعر.



4. قبل الخروج من المنزل استخدمي مستحضراً لحماية الشعر. يمكنك أن تختاري تركيبة البخاخ أو الجلد أو الكريم، والتي تحتوي على مكوّنات غذائية تحمي الشعر من العوامل الخارجية المضرّة به.

قناع Christophe Robin Regenerating Mask



5. احرصي على اتباع نظام غذائي غنيّ بالمعادن والفيتامينات، يحتوي بشكل أساسي على الخضارة والفواكه.



مكوّنات طبيعية للعناية بالشعر

• قناع الموز والأفوكادو

قناع Phyto Intense Nutrition Phytoelixir



يحتوي الموز على كميّة غنيّة من الزيوت الطبيعية وكربوهيدرات البوتاسيوم والفيتامينات التي تعمل على ترطيب الشعر وتهدئة فروة الرأس وبالتالي تحميه من مشكلة التساقط. أما الأفوكادو فهو بدوره غنيّ بالفيتامينات والنحاس والبوتاسيوم ويساعد في تقوية الشعر من جذوره.

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• قناع زيت الزيتون والعسل

كونديشونر Dove Intensive Repair



يحتوي زيت الزيتون على مكوّنات طبيعية مرطّبة للشعر وهو من أكثر أنواع الزيوت التي تُستخدم كحمام علاجي للشعر الجاف والتالف. أما العسل فيحتوي بمكوّناته الطبيعية على مضادات الأكسدة.

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• نواة التمر

شامبو Kérastase Resistance Bain Force Architecte



يحتوي التمر على كميات من الأحماض الأمينية والمكوّنات التي تعمل كمضادات للأكسدة، وبالتالي فإن تناوله خلال شهر رمضان سيعود بالفائدة على شعرك أيضاً حيث يعمل على تعزيز متانة جذوره وحمايته بالتالي من مشكلة التساقط.

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