4 فئات عطرية تمنحك شعوراً بالدفء هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - في الشتاء، أنت بحاجة إلى عطر يشعرك بالدفء ويحيطك بهالة من الغموض، عطر يناسب أجواء هذا الفصل الباردة ويبقى ثابتاً وعابقاً طوال النهار. ويُحدّد عطر الشتاء، بالإضافة إلى مدى انسجامه مع شخصية السيدة، بمكوّناته التي يجب أن تكون غنيّة وحسيّة.



تنقسم عطور الشتاء إلى فئات أربعة، وفق مكوّناتها: العطور الزهرية وهي المكوّنة من مجموعات من الأزهار الفوّاحة، والعطور الشرقية التي ترتكز على نفحات من روائح أرضية قويّة، والعطور المؤلفة من توابل كتلك التي تُستخدم في تحضير المأكولات، وأخيراً فئة العطور الخشبية التي تدخل في تركيبتها أخشاب متنوّعة.



معاً نتعرّف أكثر إلى 4 فئات عطرية يمكنك أن تختاريها في الشتاء.



فئة العطور الزهرية

العطور الزهرية



تتألف هذه العطور بشكل أساسي من خلاصة الأزهار ذات الروائح القويّة، كالياسمين والورد واللافندر والزنبق... وهي تتّسم بروائحها ذات الطابع الرومنسي والحسّي. قد يدخل في تركيبة العطور الزهرية جوهر الزهرة الحقيقي، وقد تكون مزيجاً من أوراق هذه الأزهار ومكوّنات أخرى صناعية.

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فئة العطور الشرقية

العطور الشرقية



العطور الشرقية هي التي تتكوّن من روائح أرضية كالمسك والعنبر والكهرمان، وقد تأتي بتركيبة ممزوجة مع خلاصة الأزهار. هي من العطور التي تبحث عنها المرأة ذات الشخصية القوية والجريئة، التي تسعى إلى لفت الانتباه خاصة في سهراتها.

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فئة عطور التوابل

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تحتوي عطور التوابل على روائح حارة وحادّة كالقرفة والزنجبيل والفلفل والزعتر... هي من الفئات العطرية المثالية لأجواء الشتاء الباردة، تبعث الدفء في إطلالاتك خاصة عندما تُمزج مع مكوّنات أخرى دافئة كالروائح الخشبية.

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فئة العطور الخشبية

العطور الخشبية



تتألف الروائح الخشبية من الطحالب والأخشاب مثل خشب الأرز وخشب الصندل، وهي تناسب الرجال والنساء على حدّ سواء رغم أن رائحتها القويّة تجعلها ذكورية أكثر، وهي عطور دافئة ذات رائحة ظاهرة. بعض العطور الخشبية تُمزج مع طحالب السنديان والحمضيات والبتشولي لتولّد عطراً هادئاً مع نفحات منعشة بعض الشيء.

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