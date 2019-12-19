الموز لترطيب شعركِ في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - الموز من الفواكه اللذيذة ذات الرائحة المميزة، وكذلك معروفة بفوائدها المختلفة للشعر، لأنها تحتوي على الكالسيوم والماغنيسيوم والبروتينات التي تمنح شعركِ نعومةً ولمعانًا.



ولكي تحصلي على فوائد الموز المختلفة، إليكِ 3 ماسكات من الموز لـ ترطيب شعركِ في الشتاء.



ماسك الموز السموزي

ماسك الموز السموزي



- حبة موزة مهروسة

- ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند

- ملعقة صغيرة من العسل الخام



طريقة عمل الماسك



- تُضرب المكونات مع بعضها البعض في الخلاط، لتحصلي على ماسك يشبه العصير السموزي.

- ضعي الخليط على شعركِ، وتأكدي وصوله لفروة الرأس.

- اُربطي شعركِ بمشبك ناعم حتى لا تتأثر كسرات الشعر، واتركي الماسك لمدة نصف ساعة.

- اُشطفي شعركِ بعدها بالماء والشامبو، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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ماسك الموز والبيض وزيت الأرغان

ماسك الموز والبيض وزيت الأرغان

- حبة موز مهروسة

- 1 بيضة

- 2 ملعقة كبيرة زيت أرغان



طريقة تحضير الماسك



يُضرب البيض ثم يضاف إليه الموز وزيت الأرغان ويُقلّب جيدًا.

ضعي الخليط على شعركِ بالكامل، ثم غطى شعركِ بغطاء بلاستيكي.

اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة، ثم اشطفي شعركِ جيدًا بالماء والشامبو.

يفضل تجربة الماسك مرة بنهاية كل أسبوع للحفاظ على شعركِ صحيًّا ولامعًا طوال الشتاء.

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ماسك الموز والمايونيز

ماسك الموز والمايونيز



- حبة موز مهروسة

- 1 ملعقة كبيرة مايونيز

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طريقة تحضير الماسك



اخلطي المايونيز مع الموز، وضعي الخليط على شعركِ، وتأكدي من وصوله لفروة الرأس.

ضعي غطاء الشعر البلاستيكي، واتركيه يدوم لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

اُشطفي شعركِ بعدها بالماء والشامبو لإزالة الماسك، وتجنّبي غسله بالماء الساخن، يمكنكِ استخدام الماء الدافئ أو الفاتر، حتى لا تعرضي شعركِ للجفاف أكثر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على نتيجة ملحوظة.

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