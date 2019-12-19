“شاهد” الصورة التي قلبت الدنيا على رأس الممثلة التركية الشهيرة “سمر”.. ظهرت بدون ملابس داخلية!

أثارت الممثلة التركية، ​بيرين سات​ المعروفة عربيا باسم “سمر” موجة غضب واسعة وسط جمهورها بعد نشرها صورة لها ظهرت وكأنها عارية بدون ملابس داخلية، وذلك على حسابها الخاص على انستغرام.

وبعد توجيه انتقادات كبيرة لها خرجت عن صمتها وأشارت إلى أنها لم تقصد أن تتعرى، ولو أرادت ذلك لكانت تعرت بشكل كامل، مؤكدة أن صورتها التقطت بطريقة عفوية.

وكانت النجمة التركية قد كشفت مؤخراً أن لديها الرغبة في إنشاء مدرسة للأيتام بأجرها الذي ستتقاضاه عن مسلسلها الجديد “الهدية”.

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