مغامر سعودي يعبر فوق فوهة بركان نشط.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تمكن المغامر السعودي بدر الشيباني، من تسلق بركان “ماسايا” الذي يقع جنوب شرقي ماناجوا عاصمة نيكاراجوا.
بدر الشيباني كان قد نجح في الاقتراب من البحيرة البركانية الحية في منطقة البركان، ومشاهدة ذوبان الحمم البركانية الفريدة من نوعها.
مجلة “فوريس” الشرق الأوسط، صنفت الشيباني ضمن أبرز 50 شخصية رائدة لنشاطه في مجال نشر الثقافة الصحية.
يشار إلى أن البركان “ماسايا” يقع ضمن منطقة محمية تبلغ مساحتها نحو 50 كيلومترا مربعا، حيث تتداخل الحقول الشاسعة من الحمم المتحجرة مع الزهور البيضاء من نوع بلوميريا.
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