سلطات نيويورك تتخذ قرارا هاما بشأن الجنس الثالث

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت سلطات مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه بدءا من العام المقبل سيتم السماح بالتنصيص على الهوية الجنسية بالنسبة للمتحولين جنسيا، في شهادات الوفاة.
ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” قالت وزارة الصحة في نيويورك في بيان صحفي نشرته على صفحتها، إنه بداية من العام المقبل ستُعطى الإمكانية لجنس “X” لذكر هويته الجنسية في وثائقه عند الوفاة.
يشار إلى أن جنس “X” يقصد به الهوية الجنسية للذين لا يمكن تصنيفهم ذكورا أو إناثا.
كان حاكم ولاية نيويورك، قد صادق خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، على قانون يمنح سكان الولاية الحق في التنصيص على هوياتهم الجنسية غير المحددة في شهادات الميلاد.
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