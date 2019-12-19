هاني الناظر يقدم روشتة للتعامل مع نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية

تسعى السيدات لفعل كل ما بوسعهن لعدم إصابة أي شخص في المنزل بالإنفلونزا أو برد الشتاء، بينما لا يمكنهن التحكم في بيئة المدرسة أو المكتب، ومن المعتاد أن تظهر وتنتشر حالات الإنفلونزا الموسمية خلال ديسمبر من كل عام، وقدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، روشتة للتعامل مع نزلات البرد الشديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولخصها في النقاط التالية.

- التوقف تماما عن عادة التقبيل مع كل سلام عند مقابلة الأصدقاء والأقارب خاصة الأطفال.

- الالتزام دائما بالأدوات الشخصية مثل المناشف وأدوات الأكل والحرص على النظافة الشخصية وضرورة غسل اليدين والوجه بالماء والصابون العادي بعد العودة للمنزل.

Advertisements

- الحرص دائما على التهوية الجيدة للغرف وعدم التكدس في الأماكن المغلقة دون تهوية جيدة.

- الحرص على الاحتفاظ بالمناديل الورقية دائما للاستخدامات الشخصية المختلفة من تنظيف الفم والأنف وعدم إلقاء المستعمل منها في الشارع أو الطرقات.

- عند إصابة أحد أفراد العائلة بالإنفلونزا عدم الاجتهاد نهائيا في تناول أي دواء أو أخذ رأي الأصدقاء والجيران في العلاج بل يجب فورًا التوجه للطبيب البشري المتخصص أو التوجه لأقرب مستشفى لأخذ العلاج المناسب ثم عليه البقاء بالمنزل للراحة حتى اكتمال شفائه تجنبًا لنقل العدوى لزملائه في العمل أو الدراسة.

وكانت أعلنت إحدى المدارس بالتجمع الأول إغلاق بعض فصولها مؤخرا بسبب إصابات متكررة بالإنفلونزا فيها، كما قررت أن يتم الكشف الطبي على الأطفال قبل العودة للدراسة، وذلك خوفا عليهم سواء من الإنفلونزا الموسمية العادية، أو إنفلونزا الخنازير.