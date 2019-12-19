فيديو.. مكة محمد صلاح تشارك والدها بطولة إعلانه الجديد

تشاركه في المباريات، تجدها تضع بصماتها العفوية الممزوجة بالطفولة والبراءة على أرض الملعب، فدائمًا ما تسرق مكة محمد صلاح ابنة نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري الأنظار، وتجذب إليها الجماهير، وهو ما فعلته هذه المرة خلال ظهورها الأول برفقة والدها في إعلان الذي شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت مكة، برفقة النجم في عدة لقطات ومشاهد داخل الإعلان، في احتفالية نظمت لها لعيد ميلادها، حيث اقترب منها والدها محضرًا هدية لها والتي بنظراتها له عبرت عن سعادتها به، وفي مشهد آخر ظهرت وهي تركل كرة القدم.

لقي الإعلان المصور الذي شاركه لاعب الكرة، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معه، وحصد على ما يقرب من 188 ألف مشاهدة في فترة قصيرة من مشاركته.

وشارك محمد صلاح أمس، في مباراة فريقه ليفربول أمام "مونتيرى" المكسيكي، في قبل نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة، وفاز بهدفين مقابل هدف، ليلاقي فريق فلامنجو البرازيلي في النهائي.