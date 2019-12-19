"عاملة عملة وقعدة على السلم".. بسمة وهبة تنشر فيديو لها في سويسرا

موقف محرج تعرضت له الإعلامية بسمة وهبة، خلال تواجدها في سويسرا لزيارة نجلها، حيث غادرت المنزل دون أن تأخذ مفتاح ما جعلها تجلس أمامه إلى جانب اضطرارها للاتصال بأحد المختصين لفتح الباب.

ونشرت مقطع فيديو مصور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أثناء قيام المختص بفتح الباب، وهي تجلس على السلم، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "عاملة عملة وقعدة على السلم مستمتعة باللي بيعمله الراجل في الباب، مفيش فراخ ‏ولا شوربة، نسيت المفتاح جوه وعبد الرحمن في الامتحان".‏

وكان نجل بسمة وهبة قد مر بوعكة صحية منذ أيام اضطرتها لزيارته بسويسرا، ونشرت مقطع فيديو تستفسر فيه ‏عن الطريقة الصحيحة لعمل الكمادات وأتبعتها بمقطع فيديو تطمئن فيه الجمهور على صحة ابنها.‏

جدير بالذكر، أنه بعد عدة مواسم جريئة أثارت الكثير من الجدل، تم إيقاف برنامج "شيخ الحارة" في موسمه الثالث، الذي تقدمه الإعلامية "بسمة وهبة" وتكشف من خلاله أسرار وخبايا المشاهير والفنانين على مدار 60 دقيقة.