"اشتغلت 10 صنايع".. أحلام تتحدث عن طفولتها بعد وفاة والدها

على هامش مشاركتها في برنامج المسابقات the voice، أجرت قتاة MBC لقاء طريفا مع الفنانة أحلام، تحدثت خلاله عن علاقتها بالمحمول، وكذلك عن طفولتها بعد وفاة والدها.

وقالت أحلام، في الفيديو الذي نشرته صفحة القناة على موقع "يوتيوب"، إن والدها كان يمتلك هاتفا محمولا يحفظه في حقيبة كبيرة، ولم يمثل لها أي شيء حينها، ولم تكن تفكر في اقتناء واحد، "وأنا صغيرة كان آخر همي الموبايل، لأن كان عندي كتير مشاغل أكبر من الموبايل".

وأكملت عن حياتها بعد وفاة والدها، "كنت بدرس الصبح، وبشتغل بليل، واشتغلت 10 صنايع"، حيث كانت مسؤولة عن البيت هي وإخواتها، وأكدت أن الهاتف المحمول لم يكن همها على الإطلاق.

Advertisements

وتطرقت إلى الحديث عن استخدامها للهاتف المحمول في الوقت الحالي، "كان ممكن أقعد يوم كامل يوم كامل سوشيال ميديا بس، ومن سنة بقيت خايفة جدا من السوشيال ميديا، وممكن أقعد يومين تلاتة ممسكش الموبايل".

وأوضحت أن المحمول ليس مهما جدا بالنسبة إليها إلا إذا أرادت أن تحكي في موضوع ما، "لو مش عايزة احكي مش مهم، ولو زوجي وأولادي معايا مش بيفرق خالص الموبايل ده"، وأكثر من تهاتفها هي صديقتها فجر السعيد لأنها في بلد ثاني.