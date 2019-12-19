نانسي عجرم بإطلالة تخطّت المألوف خلال حفلها في الرياض بتصميم راقي ومحتشم

لم تكن اطلالة النجمة نانسي عجرم عادية خلال تألقها في الرياض، خصوصاً أنها اختارت تصميم راقي ومحتشم. فبدت إطلالتها ساحرة خلال إحيائها حفلاً غنائياً، وتألقت بفستان سهرة فاخر حمل الكثير من الرقي في ستايلها. من خلال إطلالة النجمة نانسي عجرم الأخيرة، شاهدي كيف ارتدت موضة الفستان المحتشم والراقي في الوقت عينه.

اختارت نانسي عجرم اطلالة متجددة في الرياض، وابتعدت عن التصاميم القصيرة والمفرغة التي سبق واعتدنا عليها لتتألق بفستان سهرة فاخر بالقماش المخملي اللماع. فهذا الفستان الذي طغى عليه اللون الاحمر الداكن تميّز بالقصة الطويلة التي تتخطى حدود الكاحل مع تفاصيل الاقمشة المترابطة والمزمومة على جانب الخصر.

واللافت اختيار مع هذا الفستان الاحمر المخملي، قصة الياقة العالية مع الاكمام الطويلة. كما لفتنا تألقها بتسريحات الشعر البني المالس والمنسدل الى أسفل الاكتاف لاستكمال أناقتها، مع التخلي عن الاكسسوارات الراقية التي سبق واختارتها في اطلالات سابقة.

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