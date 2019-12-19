أسما منير تنشر صورة لابنتها مع طليقها: صديقي.. وجوزي متفهم علاقتنا ومش مضايق

بعد عدة أيام فقط من تلقي ابنتها "لارا" هدية من زوجها محمود حجازي "قطة"، بعد التزامها في الصلاة، نشرت الإعلامية أسما شريف منير منشورا عن طليقها ووالد ابنتها محمود السكري، وهو ما دعى الجمهور للسؤال عن غيرة زوجها الحالي الفنان محمود حجازي.

نشرت أسما صورا لابنتها مع أبيها، وكتبت في تعليقها على الصورة، "أبو بنتي وصديقي محمود السكري، ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب ويديم ‏المعروف"، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور عن غيرة زوجها محمود حجازي من العلاقة الطيبة التي تجمعها بطليقها، فقال أحد المتابعين، "هو طبعا حاجة حلوة جدا بس ياترى ‏حجازي مش بيغير أو يتضايق؟ ولا هو راجل من كوكب زوحل".

قررت أسما أن ترد على كل تلك التساؤلات والتكهنات من جمهورها، خاصة عندما تكرر السؤال عن شعور محمود حجازي، فردت على أحد المتابعين قائلة، "لا خالص لأن العلاقة بيننا فيها احترام متبادل وعشرة وحجازي شايف ‏وعارف كل حاجة فقادر يتفهم العلاقة، وهو راجل واثق فيا وفي نفسه فمفيش حاجة تضايقه، هو شخصيًا على ‏علاقة بيه، عشان في بنت فلازم يكون في تواصل عشان دايمًا الأطفال اللي بين بيتين لو مفيش مراقبة الولاد ‏بيتأذوا فلو فكرنا في كل ده عمر ما هيشغل بال حد الغيرة خالص".

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فيما قالت متابعة أخرى ساخرة منها، "صديقي" لترد عليها أسما شريف منير، ‏"أه صديقي عشرة 18 سنة، في عدم الاتفاق كعلاقة زواج بس العشرة لازم تحترم، مش حاجة غريبة على ‏فكرة".‏

ظل الجدال قائما فترة من الوقت حتى طلب منها الجمهور عدم الرد، فقال أحد المتابعين، "حببتي مترديش علي الناس دي أقسم بالله نفسي أمنية حياتي إن كل الأزواج يكونوا زيكم بعد الانفصال إنتوا هنا طبقتوا شرع ربنا في (تسريحً بإحسان) ياريت الكل يفهم إن الأطفال دول نعمة من ربنا مينفعش نعذبهم ولا نربيلهم عقد نفسية لمجرد إن الزوجين مش متفاهمين.. وربنا يباركلك في زوجك عشان هو محترم ومش معقد ولا عنده عقد نقص".