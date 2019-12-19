فنانة تشكيلية تقود 18 طفلا مصريا إلى العالمية

قادت الفنانة التشكيلية دونزي الحسيني 18 طفلا مصريا إلى العالمية وذلك بمشاركتهم في أول معرض تشكيلي في روما بإيطاليا تشارك مصر كأول دولة في الشرق الأوسط تقوم بعمل معرض تشكيلي عالمي بمشاركة 18 طفلا مصريا، كما تشارك دولة إيطاليا بـ3 أطفال.

وعلى هامش المعرض، سيشارك الأطفال في ورش عمل مع فنانين من جميع أنحاء العالم، وذلك لتبادل الثقافات واللوحات، بالإضافة للمشاركة في سبوزيوم للأطفال، كما سيحصل الأطفال على شهادة أول معرض عالمي في الشرق الأوسط وشهادة أول سبوزيوم عالمي للأطفال.

يذكر أن الفنانة التشكيلية دونزي الحسيني، كانت أنشأت أول أكاديمية لتعليم الأطفال الفن التشكيلي "دونزي أكاديمي"، وذلك بعد أن حصلت على الماجستير من كامبريدج، وشاركت فى عدة مسابقات خيرية وعلمية، وحصلت " أكاديمية دونزي"على المركز الثاني عالمياً، وتقوم الأكاديمية بعمل معرض سنوي بدار الأوبرا المصرية.

وأكدت الفنانة دونزي، أن الفنانة شيرين بدر مؤسسة مشروع يورو عرب ارت توداي والدكتور ناصر الجيلاني رئيس جمعية أسريا للعلاقات العربية الأوروبية، هم أصحاب الفضل في مساعداتها ووصول الأطفال للعالمية.