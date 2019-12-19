فيديو.. أحلام تدعم مشاركة مصرية في "ذا فويس": "صوت جميل ومميز"

"بنت مصر الجميلة تستاهل تصوتون لها صوت جميل ومميز"، بهذه العبارة حثت المطربة أحلام الشامسي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على دعم المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، ضمن فريقها في برنامج "ذا فويس" الجزء الخامس، والمذاع عبر فضائية "mbc" مصر.

وشاركت أحلام، مقطع فيديو للمشاركة المصرية وهى تغني أغنية "سيدي وصالك"، للمطربة أنغام، خلال تواجدها في البرنامج، وأرفقت تعليقًا عليه قائلةً: "يوم السبت الحلقة النهائية من برنامج ذَا فويس #فريق_احلام ايمان عبد الغني بنت مصر الجميلة تستاهل تصوتون لها صوت جميل ومميز،#mbcthevoice".

ومن المقرر عرض الحلقة الأخيرة من برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس" الجزء الخامس، في تمام الساعة 9 ونصف مساء السبت المقبل.

يشار إلى أن آخر أعمال المطربة أحلام، كانت أغنية "أنا ما استغني" والتي حققت 5 ملايين مشاهدة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".