توب شفافة.. نرمين الفقي تتألق بعروض أزياء إنترناشونال فاشون أوورد

بتوب شفاف، كشف الجزء الأعلى منه عن "هاف ستوميك" باللون الأسود، مع بنطلون قطيفة باللون المارون، تألقت الفنانة نرمين الفقي، خلال حضورها فعاليات النسخة السادسة من انترناشونال فاشون أورد.

واعتمدت الفنانة على الشعر الويفي المنسدل، مع المكياج الهادئ البسيط.

وظلت "الفقي" مرافقة مصمم الأزياء هاني البحيري، وانصرفت قبل انتهاء الفعالية، مشيدة بعروض الأزياء المقدمة خلالها.

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وشاركت الفنانة متابعيها على "الإنستجرام" بصور من إطلالاتها خلال الحفل.

وانطلقت، مساء أمس، فعاليات النسخة السادسة من إنترناشونال فاشون أوورد في احتفالية كبرى، بأحد فنادق القاهرة، قدمتها الإعلاميتان رشا سليمان وإيمان حمداوي، وذلك لعروض أزياء موضة 2020.

جاء ذلك بحضور نجوم الفن والموضة والمجتمع، على رأسهم الفنانة نيرمين الفقي ورانيا منصور ومنة جلال وأمل رزق، ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

وأحيت الحفل الفنانة ساندي، وقدم العديد من مصممي الأزياء تصميمات عصرية ومميزة، على رأسهن سماح مهران، ريهام زاهي، و لي لي الفونسو.