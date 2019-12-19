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4 أزواج من الأحذية اليومية يمكنك انتعالها طوال موسم الشتاء

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع دخول موسم الشتاء، هناك العديد من القطع التي انتقلت من الجهة الخلفية للخزانة إلى المقدمة لتصبح جزءًا من الخزانة الأساسية اليومية، بعضها قطع جديدة وأخرى وقفت في وجه الزمن وصمدت أمام أحدث الصيحات، لذلك يمكننا اعتبارها قطعًا صالحة لكل زمان، وفي قسم الأحذية هناك العديد من أنماط البوت التي نشهد عودتها دائمًا في هذا الوقت من السنة، يمتلكها كل المشاهير والمؤثرين في العالم تقريبًا.

فيما يلي 4 أزواج من أحذية البوت اليومية يُمكنكِ امتلاكها أيضًا

حذاء "Petty" من Sam Edelman

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يعد حذاء "Petty" من Sam Edelman من أبرز أحذية بوت الكاحل التي تتناسب مع كل شيء، من الجينز إلى الفساتين، ولحد الآن لا يزال من الأحذية الأيقونية الأكثر شعبية في صفوف الأنيقات، ويتميز بكعب منخفض ومريح، كما يصل طوله إلى الكاحل؛ ما يجعله متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق.

حذاء "Jensen" من ACNE Studios

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عندما نتحدث عن نمط بوت ، من المحتمل أن يكون بوت Jensen الشهير من علامة "ACNE Studios" أول ما يتبادر إلى ذهنك؛ إذ يتميز بمقدمة مدببة وكعب منخفض، وهو نمط بوت الكاحل الذي تنسقه معظم النساء مع الجينز الضيق في موسم الخريف والشتاء.

حذاء "5050" من ستيوارت ويتزمان

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يقدم المصمم الشهير ستيوارت ويتزمان العديد من أنماط البوت المميزة، لكن أحذية البوت المسطحة 5050 ذات الصورة الظلية الطويلة والعالية حتى الركبة هي الحذاء المثالي لموسم الشتاء، وترتدي العديد من المؤثرات والمدونات هذه الأحذية عامًا بعد عام للحصول على مظهر أنيق ودافئ خلال الأشهر الباردة، كما يأتي في مجموعة غنية بالألوان كالأسود والبني والكاميل والأخضر العسكري والأزرق الفاتح والأحمر القاني، وأيضًا في أنواع مختلفة من الجلود كالجلد اللامع الفاخر وجلد الغزال.

حذاء "Pascal" من دكتور مارتنز

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تعد علامة دكتور مارتنز من أشهر علامات الأحذية الشهيرة بنمط البوت العسكري، وقد تربع بوت باسكال على عرش الأحذية العسكرية في فترة التسعينيات؛ إذ كان الحذاء المفضل لدى معظم المشاهير في تلك الفترة، وبعد مرور 30 ​​عامًا تقريبًا، لا زال عشاق الموضة مهووسين بهذا الحذاء، وفي الواقع يمتلك كل نجم ونجمة زوجًا منه، نظرًا لسهولة تنسيقه مع أي شيء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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