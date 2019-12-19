بعد 43 عامًا من قتلها.. تحديد هوية فتاة من "رفاتها" والشرطة مازالت تبحث عن القاتل

بعد مرور أكثر من 43 عامًا على العثور عليها مقتولة، استطاعت شرطة كاليفورنيا تحديد هوية رفات فتاة توفت في الـ14 من عمرها، حيث تم اكتشاف الجثة بواسطة رجل كان يقوم بتمشية كلبه في حي بحيرة ميرسيد، بسان فرانسيسكو، بعد أن رأى الرجل يد الفتاة بارزة من الرمال عام 1967، وفقًا لموقع"سبوتنك".

وأوضحت الشرطة أن المحققين تمكنوا حينها فقط، من تحديد أن الضحية كانت شابة آسيوية تحمل سلسلة ذهبية وقلادة على شكل بومة في جيبها.

وخلال الأسابيع الأخيرة تم تحديد هوية الفتاة، وهي تدعى جودي غيفورد، التي انتقلت إلى سان فرانسيسكو في صيف عام 1967 للعيش مع والدها وزوجته وأخويها غير الشقيقين.

التقت سلطات ولاية نيوجيرسي عمة الشابة القتيلة، وتدعى أوغي غيفورد؛ للحصول على عينة من الحمض النووي وجمع الصور وسجلات الأسنان، في يونيو الماضي، وقالت الشرطة إن إحدى الصور أظهرت "غيفورد"، وهي ترتدي القلادة التي عثر عليها مع رفاتها، وتحاول شرطة سان فرانسيسكو حاليا، تحديد هوية القاتل.