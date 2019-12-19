صور.. طرح موضة 2020 للقفطان المغربي في إنترناشونال فاشون أوورد

طرحت مصممة الأزياء المغربية، مونيا رمسيس ، مجموعتها الجديدة للقفطان المغربي لعام 2020، ضمن فعاليات النسخة السادسة من انترناشونال فاشون أوورد.

وجاءت موديلات القفطان، مطعمة بالفصوص البراقة واللامعة، كما تنوعت الألوان بين الموف والأصفر، والتركواز والفوشيا والذهبي.

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وانطلقت، مساء أمس، فعاليات النسخة السادسة من إنترناشونال فاشون أوورد في احتفالية كبرى، بأحد فنادق القاهرة، قدمتها الإعلاميتان رشا سليمان وإيمان حمداوي، وذلك لعروض أزياء موضة 2020.

جاء ذلك بحضور نجوم الفن والموضة والمجتمع، على رأسهم الفنانة نيرمين الفقي ورانيا منصور ومنة جلال وأمل رزق، ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع، وأحيت الحفل الفنانة ساندي.