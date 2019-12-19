نداء شرارة نجمة برنامج ذا فويس في إطلالة استثنائية بالحجاب تبرز توجهاتها الفكرية

نداء شراره هذه الفنانة الاستثنائية الحاصلة على لقب أحلى صوت ببرنامج ذا فويس بموسمه الثالث الذي أمتعتنا على مدار حلقاته بحسن صوتها واختياراتها على مستوى الأغنيات ولأن ذا فويس هو برنامج مواهب فكان كل التركيز من قبل القائمين على إعداده ينصب نحو إبراز أصوات المشتركين لذا لم يتسنى للجمهور معرفة سوى جزء صغير من شخصية كل مشترك ولكن وبعد انتهاء البرنامج استطاع مشتركي البرنامج إظهار مواهبهم الأخرى ومن بينهم نداء شراره فبجانب صوتها الدافئ العذب أظهرت لنا نداء شخصيتها المرحة المحبة للحياة واحترافيتها في صنع الألحان التي برعت في مزجها مع ما قامت بتأليفه من كلمات لأغنياتها التي ضمتها إلى أخر ألبوماتها والتي كانت خير معبر عن موهبة نداء المتكاملة ومدى النضج الفني التي وصلت إليه نداء خلال فتره قصيره للغاية.

نداء شراره مثال مشرق للمرأة المسلمة التي اتبعت شغفها

لم يكن الدين يوماً ضد الفن الهادف فالفن هو جزء من مكون الإنسان وهو مرشده إلى الرقي فالكتابة فن والرسم فن والغناء والموسيقى فن وكلها وسائل استطاع الإنسان من خلالها أن يعبر عن وجهة نظره في الأشياء من حوله عن الحب والسلام والمعرفة ونداء شراره المسلمة خير دليل على ذلك فلم يكن يوماً الدين والحجاب عقبه في طريقها نحو الفن بل كان محفزاً لإبراز موهبتها فلم تأبه أن تتبع شغفها دون أن يؤثر ذلك على توجهاتها الفكرية والتزاماتها الدينية فاستطاعت سريعاً أن تكون أيقونة ومثال مشرف للمرأة المسلمة والفنانة الناجحة وعبرت عن ذلك بكل ما هو متاح لديها من أدوات, وبجانب براعتها في الغناء والتلحين وتأليف الكلمات نجد أن نداء لديها ذوقها الخاص في الأزياء فدائماً ما تجدها متألقة في إطلالاتها التي تقدم من خلالها نموذج للنساء بكيف تكوني امرأة جميله ومحتشمة وعصريه وتجلى ذلك على مدار إطلالاتها التي تنوعت بين الفساتين والقفاطين والبلوزات والتونيكات المميزة والتي أعطت لنا فرصة الاطلاع عليها عبر حسابها الرسمي.

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