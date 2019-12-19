للرجال والنساء.. عرض أزياء أفريقي بفاعليات إنترناشونال فاشون أوورد

طرحت مصممة الأزياء العالمية، لي لى ألفونسو، مجموعتها الجديدك لموضة 2020، ضمن فعاليات النسخة السادسة من انترناشونال فاشون أوورد، والتي ضمت تصميمات للنساء والرجال، معتمدة على للتراث الأفريقي.

وجاءت الأقمشة، تحمل ألوان ورسومات الزي الأفريقي، على رأسها الكاروهات، وتدخل الألوان.

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كما اعتمدت موديلات الرجال على البدل الكاجوال، البعيدة عن الرسميات أو الكلاسيك، والتي تنوعت ألوانها بدرجات البيج، الرمادي، الأسود، والكاروهات وغيرها.

وانطلقت، مساء أمس، فعاليات النسخة السادسة من إنترناشونال فاشون أوورد في احتفالية كبرى، بأحد فنادق القاهرة، قدمتها الإعلاميتان رشا سليمان وإيمان حمداوي، وذلك لعروض أزياء موضة 2020.

جاء ذلك بحضور نجوم الفن والموضة والمجتمع، على رأسهم الفنانة نيرمين الفقي ورانيا منصور ومنة جلال وأمل رزق، ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع، وأحيت الحفل الفنانة ساندي.