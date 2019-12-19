على أنغام "يا بنات".. أول عرض أزياء سواريه للأطفال

عرضت مصممة الأزياء السعودية، ريما الناصر، مجموعتها الجديدة لموضة 2020، ضمن فعاليات النسخة السادسة من إنترناشونال فاشون أوورد. وجاء العرض مخصص للأطفال، اللاتي تألقن بفستانين منفوشة وطويلة، اعتمدت على الكرانيش، والخامات المنفوشة، من الحرير والستان والشيفون. Advertisements وتألقن الفتيات أمام الحضور على أنغام أغنية "يا بنات" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم. وانطلقت بالأمس فعاليات النسخة السادسة من إنترناشونال فاشون أوورد في احتفالية كبرى، بأحد فنادق القاهرة، قدمتها الإعلاميتان رشا سليمان وإيمان حمداوي، وذلك لعروض أزياء موضة 2020، وذلك بحضور نجوم الفن والموضة والمجتمع، على رأسهم الفنانة نيرمين الفقي ورانيا منصور ومنة جلال وأمل رزق، ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع، وأحيت الحفل الفنانة ساندي.

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