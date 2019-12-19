أسما شريف منير تنشر صورة طليقها: ربنا يديم المعروف

نشرت أسما شريف منير، نجلة الفنان شريف منير، وزوجة الفنان محمود حجازي، صورة لابنتها لارا السكري مع والدها، زوجها السابق محمود السكري. وكتبت أسما شريف منير عبر حسابها الشخصي على إنستجرم، "أبو بنتي وصديقي محمود السكري ربنا يخليكم لبعض العمر كله يارب ويديم المعروف". Advertisements يذكر أن أسما شريف منير تزوجت من محمود السكري، نجل اللواء محمد السكري ومنى فتحي، شقيقة الفنانة نجلاء فتحي، في 2010، وأنجبت منها ابنتها الوحيدة لارا السكري، قبل الانفصال عنه.

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