طريقة عمل مقرمشات الفرن المملحة

المقرمشات المملحة من الفرن من الأكلات التي يفضلها الكثيرون كتسالي في ليالي الشتاء الباردة أمام التليفزيون لمشاهدة الفيلم المفضل، ويستعرض التقرير التالي طريقة عملها في البيت.

المقادير

كوب دقيق.

1/3 كوب ماء دافئ.

1/2 ملعقة صغيرة سكر.

1/2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 كوب ماء

ملعقة كبيرة بيكربونات الصودا.

زبد ذائب للدهن.

طريقة التحضير

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180 درجة.

يخلط الماء الدافئ والخميرة والسكر، ويقلب الخليط جيدًا.

يترك الخليط في مكان دافئ لمدة 5 دقائق.

ينخل الدقيق ويخلط مع الملح، ثم يضاف خليط الخميرة، ويعجن الخليط، حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

يمكن إضافة الماء الدافئ إذا احتجت.

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يدهن العجين من جميع الجهات بالزيت، ثم يغطى الوعاء بفوطة نظيفة.

يترك لمدة ساعة في مكان دافئ.

يقطع العجين كرات صغيرة، ثم يشكل على هيئة خيوط طويلة رفيعة.

تقطع الخيوط إلى عيدان متساوية صغيرة الحجم.

يرص نصف العجين في صينية مغطاة بورق الزبدة.

يثنى طرفي باقي العيدان إلى داخل، ويثبت الطرفين في منتصف العود، ثم ترص في صينية مغطاة بورق الزبدة.

على نار متوسطة، يسخن 2 كوب من الماء، ويترك حتى يغلي.

يضاف بيكربونات الصودا، ويقلب حتى تذوب.

يضاف القليل من المقرمشات إلى الماء، ويترك لمدة 20 ثانية حتى تطفو، ثم ارفعيها من الماء.

ترص المقرمشات في الصينية المغطاة بورق الزبدة.

تكرر الخطوة حتى تنتهي من جميع المقرمشات.

تدهن المقرمشات بالزبدة الذائبة، ثم يرش القليل من الملح الخشن فوقها.

توضع الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة، حتى يُصبح لونها ذهبيًّا، وتصبح مقرمشة.

تخرج من الفرن، وتترك لتبرد تمامًا.