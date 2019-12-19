بـ"قنبلة يدوية".. شاب سوري ينفذ عملية انتحارية في منزل فتاة رفضت الزواج منه

لقيت فتاة "17 عاما" مصرعها بعدما ألقى شاب "19 عاما" عليها قنبلة يدوية بسبب رفضها الزواج منه في منطقة ريف السويداء بسوريا أمس الأربعاء. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الشاب لقى مصرعه وأصيبت والدة الفتاة بجروح بالغة ونُقلت إلى المستشفى. وذكرت مصادر محلية أن الشاب أقدم على تفجير قنبلة يدوية داخل منزل والد الفتاة، ما أدى لمصرعه ومصرع الفتاة وإصابة والدتها بجروح بليغة. ونقل مراسل موقع "السويداء 24" السوري عن مصادر محلية أن الشاب طلب يد الفتاة من عائلتها عدة مرات، لكن العائلة والفتاة رفضوه، لافتاً إلى أنه توجه إلى منزل بيسان مساء أمس الأربعاء ودخله ثم فجر قنبلة كانت بحوزته داخل المنزل.

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