بعد الاشتباه في وفاة طفلة بإنفلونزا الطيور.. طرق الوقاية من المرض

تظهر الكثير من الأمراض في فترة الدراسة، حيث تنتشر العدوى بسهولة بين الأطفال، واشتبه مساء أمس في وفاة طفلة تدعى "جنى.م.ج.ا"، 4 سنوات، بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، بمرض إنفلونزا الطيور، حيث جرى إيداعها بالعناية المركزة بالمستشفى المركزي، ثم نقلها إلى مستشفى حميات شبين الكوم.

تظهر بعض اعراض الإصابة بإنفلونزا الطيور على الأطفال منها كما ذكرها موقع "Daily Medical".

سعال مع سيلان فى الأنف.

الإسهال.

صعوبة في تنفس الطفل.

ارتفاع فى درجة الحرارة أعلى من 38 درجة مئوية.

الصداع.

آلام فى العضلات وتعب عام.

التهاب الحلق.

طرق الوقاية من الإصابة بإنفلونزا الطيور بين الأطفال

الابتعاد عن تناول الدواجن غير المطبوخة جيدا.

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تجنب الاتصال المباشر مع الطيور المصابة.

تأكد من ضرورة النظافة الصحية السليمة وغسل يديك بانتظام.

تناول اللقاح المصمم للحماية من إنفلونزا الطيور، ويوصي الخبراء باستخدام اللقاح إذا بدأ الفيروس في الانتشار.

تجنب ملامسة الأسطح الصلبة، حيث قد تظل فيروسات الإنفلونزا حية، مثل الدرابزين والهواتف والأبواب وصنبور المياه في الأماكن العامة.

استخدام المطهرات حال ملامسة الأسطح الصلبة.

التخلص من المناديل بعد استخدامها وغسل اليدين بعد ذلك.

الابتعاد عن الأشخاص المصابين بالإنفلونزا.

وكان صرح الدكتور عبد الباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية، لـ "الوطن"، بأن هناك اشتباها بإصابة الطفلة المتوفاة بإنفلونزا الطيور، لافتا إلى أنها دخلت عناية الأطفال بمستشفى تلا المركزي بعد طلب أسرتها ذلك.

وأوضح "عبدالباري" أن الطفلة كانت مصابة بالتهاب رئوي حاد، وحجزت بالعناية المركزة، وأخدت العينات اللازمة من الطفلة، وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة في القاهرة لتحليلها، وبيان إصابتها بإنفلونزا الطيور من عدمه.

وأضاف "العجيزي" أن الطفلة توفيت، مساء أمس، أثناء نقلها من مستشفى تلا المركزي لمستشفى حميات شبين الكوم.