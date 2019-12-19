دائما ما تبحث السيدات عن وجبات صحية ولذيذة تقدم لأطفالهن، ولذلك تعتبر صينية دجاج بالباذنجان للشيف شربيني، هي الأنسب. مقادير صينية دجاج بالباذنجان أوراك دجاج بصل ثوم شمر بابريكا ملح وفلفل زيت زيتون باذنجان بقدونس خل بلسميك Advertisements عسل طماطم شيري كرفس زيتون أخضر لوز محمر طريقة تحضير صينية دجاج بالباذنجان يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الدجاج المكعبات ثم يضاف عليه الخل البلسمي والعسل والكرفس والكرات ثم يضاف الزيتون يقور الباذنجان ويعفر بالدقيق والبابريكا يقلى في الزيت ثم يحشى الباذنجان بخليط الدجاج ثم يدخل الفرن قليلا ثم يقدم مع الصلصة لعمل الصلصة يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الطماطم المفرومة والبابريكا والشطة والملح والفلفل وتوضع في طبق التقديم ويقدم الباذنجان

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