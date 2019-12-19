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صينية دجاج بالباذنجان

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دائما ما تبحث السيدات عن وجبات صحية ولذيذة تقدم لأطفالهن، ولذلك تعتبر صينية دجاج بالباذنجان للشيف شربيني، هي الأنسب.

مقادير صينية دجاج بالباذنجان

أوراك دجاج

بصل

ثوم

شمر

بابريكا

ملح وفلفل

زيت زيتون

باذنجان

بقدونس

خل بلسميك

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عسل

طماطم شيري

كرفس

زيتون أخضر

لوز محمر

طريقة تحضير صينية دجاج بالباذنجان

يشوح البصل مع الثوم

ثم يضاف الدجاج المكعبات

ثم يضاف عليه الخل البلسمي والعسل والكرفس والكرات

ثم يضاف الزيتون

يقور الباذنجان ويعفر بالدقيق والبابريكا

يقلى في الزيت

ثم يحشى الباذنجان بخليط الدجاج ثم يدخل الفرن قليلا ثم يقدم مع الصلصة

لعمل الصلصة

يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الطماطم المفرومة والبابريكا والشطة والملح والفلفل

وتوضع في طبق التقديم ويقدم الباذنجان

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