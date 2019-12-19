"فساتين مفتوحة وبدون بطانة".. شعار مجموعة أزياء يوسف الجسمي في 2020

عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أعلن مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي الشهير بـ"جيسمكو"، عن إطلاق مجموعة أزيائه الجديدة للفساتين وملابس السهرة النسائية لعام 2020، مقدما "هدية" لمتابعيه.

وتميز أزياء "جيسمكو" للعام المقبل، بأن أغلبها بدون بطانة طويلة، فضلا عن وجود فتحات جانبية طويلة، كما أن الألوان مقتصرة بين الأسود والفضي والأبيض فقط، بالإضافة إلى أنها لامعة.

وعلق مصمم الأزياء الكويتي، على مجموعته، قائلا: "تشعرين باللمعان مع يوسف الجسمي.. مجموعة 2020"، متابعا: "سنة مشعة مع جيسمكو.. هذه المجموعة الأخيرة".

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وأشار إلى عدم اعتماده على وجود بطانة في أزيائه في العديد من التعليقات و"هاشتاج"، أبرزها: "نطول البطانة"، و"البطانة اترفعت"، لافتا إلى أزمة الفنانة رانيا يوسف، عند ارتدائها فستان أسود شفاف دون بطانة طويلة، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، العام الماضي، ما عرضها لانتقادات لاذعة.

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وعرض "الجسمي"، فستانا "هدية"، والذي تميز بأنه أسود اللون، وطويل وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، ومزين بنقوش فضية لامعة، معلقا: "من تبغيه يوصلها هدية.. ما من وراها جزية".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع مجموعة الأزياء، التي حصدت على مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أهم حاجة تطول البطانة، مش ناقصة مشاكل"، و"الأزياء تجنن"، و"فرح أختى قرب وعايزة فستان من توقيعك ألبسه"، و"التصميمات رائعة.. أبعد من الخيال".