"الدقيقة بتفرق".. علامات تنذر بأزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

لأن كل دقيقة لها ثمنها، فيجب أن تنته جيداً لأعراض الإصابة بأزمة قلبية، وضرورة الإسعاف الفور فور ملاحظة العلامات التي تنذر بحدوثها الوشيك.

وتوضح مؤسسة القلب الألمانية أن أعراض الإصابة بأزمة قلبية تتمثل في آلام الصدر الشديدة، التي تستمر لمدة أطول من 5 دقائق، وضيق التنفس والتعرق الشديد والغثيان.

وتختلف هذه العلامات على أساس الجنس؛ حيث تقتصر العلامات لدى النساء على ضيق التنفس والغثيان والقيء وآلام أعلى البطن، ويعد كبار السن ومرضى السكري ومرضى القلب أكثر عُرضة للإصابة بأزمة قلبية.