الطريقة الصحيحة لتنظيف غسالة الصحون

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

نصح منتدى الغسل الألماني بتشغيل غسالة الصحون على درجة حرارة عالية لا تقل عن 60 درجة مئوية مرة كل شهر على الأقل، وذلك لأسباب تتعلق بالصحة.

وأوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي في هذه الحالة استخدام منظف يحتوي على مواد تبييض من أجل إزالة الدهون، التي تترسب في الأنابيب أثناء الغسل.