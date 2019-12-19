لو بتحب جديد.. تصرفات رومانسية يعاقب عليها القانون.. "منها قطف الورد"

وقوع الشباب في الحُب قد يدفعهم لفعل العديد من التصرفات غير المسؤولة في إطار التعبير عن مشاعرهم، فسيطرة مشاهد الدراما والأفلام على البعض تجعلهم يحاكون تلك المشاهد على أرض الواقع، وكأنهم أمام كاميرا سينمائية.

"قطف وردة لمحبوبته، أو كتابة عبارات الغزل على الجدران العامة، أو حتى الاستماع للأغنيات الرومانسية بصوت مرتفع، للتعبير عن حالته"، أمور تسيطر على الأفلام وربما باتت تسيطر على تصرفات البعض، الذين قد تدفعهم للغرامة، بل الحبس في النهاية، فبدلًا من التحضير لعش الزوجية، قد يصل الأمر إلى السجن.

تغريم شاب "قطف وردة" في الأقصر

ربما ظلت عادة "قطف" الزهور والورد، أمر ينتهجه الكثير، وخاصة المراهقين، واليوم، قرر أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، إيقاف شاب، وجده يقوم بقطف زهرة من الممشى الجديد بكورنيش النيل، ليقوم بتغريمه على الفور، مبلغ 200 جنيه لانتهاكه لحقوق الطبيعة.

"قطف" الزهور التي ناقشته العديد من المشاهد بالأفلام، كان أبرزها أحد مشاهد الفيلم الشهير "رد قلبي" فالوردة التي قدمها "علي" لحبيبته "إنجي" في إطار الفيلم، عقب قطفها من حديقة منزلها، كانت سببًا كافيًا لضربه بطلقة رصاص أصابت يديه، إلا أن الأمر لم يتوقف عن كونه مشهدا سينمائيا، فاليوم بات العديد من المواطنين، يقدمون الورد الطبيعي المقطوف من الحدائق لحبيباتهم، دون النظر للعاقبة، التي قد تصل لنفس مصير شاب الأقصر، بعدما غرمه رئيس المدينة.

عقوبة قطف الورد

قال أحمد ياسين علي، المستشار القانوني، والمحامي بالاسئناف العالي ومجلس الدولة، إن هذا الفعل يندرج تحت مسمى إضرار الممتلكات العامة، ويعاقب فاعله حسب المادة 361 من قانون العقوبات أن كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 300 أو بإحدى العقوبتين.

الكتابة على الجدران

"بحبك للأبد.. أحمد بيحب مُنى، مع رسومات (قلوب وورد)"، كلاهما عبارات قد تصادفها بين الحين والآخر، يدونها بعض الشباب والفتيات، للتعبير عن حبهم.

على جدار منشأ، أو جدران عامة، أو حتى الحفر على الأشجار، يقوم البعض بالكتابة كنوع من التعبير عن المشاعر، إلا أن الأمر قد يصل بهم أيضًا للعقوبة المالية، أو الحبس.

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عقوبة الكتابة على الجدران

أما عن عقوبة الأشخاص على الجدران العامة، والمنشآت، أضاف "ياسين" لـ "هُن": بحسب المادة 361 من قانون العقوبات، أيضًا، فإن كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 300 أو بإحدى العقوبتين.

وتابع: "لو تسبب الأمر، في ضرر مادي على منشأ قيمته أكتر من 50 جنيه، بتكون العقوبة سنتين حبس، وغرامة متزيدش عن 500 جنيه".

الغناء في الشارع وأسفل البلكونات

موضة بات بعض الشباب يتبعونها، وهي سماع الأغاني الرومانسية بصوت مرتفع، بالقرب من منزل حبيباتهم، أو غناؤهم هم شخصيًا أسفل "البلكونات"، وعلى الرغم من انتشارها الآونة الأخيرة، والتي نقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها أمر ليس جديدًا.

من فيلم "صاحب صاحبه" لمحمد هنيدي، لفيلم "سيد العاطفي" لتامر حسني، جسدت بعض المشاهد في تلك الأفلام، تلك الحيلة لتعبير الشباب عن مشاعرهم للجنس الآخر، الأمر الذي يدفع بك للحبس أو الغرامة إذا قمت بمحاكاته على أرض الواقع، خلال قصة حبك.

عقوبة الغناء وسماع الأغاني بصوت عالٍ

على هذا الجانب، قال المحامي، أحمد ياسين، إنه لو أحدث أي من هذه الأفعال، إضرر عمدي تحت بند التعدى على ممتلكات الغير "المنازل" أو التعدي على الحياة الشخصية، قد تصل العقوبة بحد أقصى إلى الحبس عامين.