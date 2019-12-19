فوائد البطاطا للدايت

البطاطا من الخضروات الرائعة خلال الحمية الغذائية، وتختلف عن البطاطس في خلوها من الدهون والكرابوهيدراتس، ويستعرض التقرير التالي الفوائد الصحية للبطاطا بحسب "مديكال نيوز توداي".

فوائد البطاطا

مضادة للالتهابات

المواد المضادة للاكسدة الموجودة في الغذاء هي عوامل طبيعية مضادة للالتهابات، والبطاطا الحلوة مليئة بها، تعتبر الفيتامينات من عائلة B الوفيرة، مثل C وA، البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا جيدًا للكولين، الذي يوجد عادةً في اللحوم والبيض.

الكولين مهم جدًا لتقليل الالتهاب، لكنه مفيد أيضًا للنوم الليلي الجيد والتعلم والذاكرة وحركة العضلات. عندما تكتسب مواد مضادة للأكسدة من مصادر طبيعية، مثل الأطعمة المغذية، فإنها تعمل بشكل أفضل في جسمك مقارنة مع تناول المكملات لأنها متوازنة مع العناصر الغذائية الأخرى.

بوتاسيوم

الجرعة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم هي 4،700mg.

البطاطا الحلوة هي واحدة من أعلى مصادر الخضروات الغنية بالبوتاسيوم، والتي تحتوي على حوالي 500 ملغ.

يحتاج الجسم إلى البوتاسيوم لمساعدة الأعصاب والعضلات على التواصل مع بعضها البعض، ومنع تقلصات العضلات والانقباضات، كما أنه يساعد على نقل العناصر الغذائية إلى الخلايا ومخلفاتها.

البوتاسيوم مهم أيضا لموازنة الضرر الذي يحدثه الصوديوم في ضغط الدم ويساعد على حماية وتنظيم عمل الكلى.

فيتامين سي

فيتامين ج هو أحد أكثر الفيتامينات المفيدة. إنها فوائد متعددة الاستخدامات تعمل في العديد من مناطق الجسم والنظام الصحي. يُعرف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، وهو موجود بشكل طبيعي في الخضروات والفواكه وهو مفيد بشكل كبير لأشياء مثل أمراض القلب، والحماية من الجذور الحرة في الجسم، وامتصاص الحديد وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 19 عامًا، يبلغ البدل اليومي الموصى به لفيتامين C 75 ملغ للنساء و90 ملغ للرجال. تتطلب النساء الحوامل والمرضعات نسبة أعلى قليلاً. ستمنحك وجبة واحدة قياسية من البطاطا الحلوة، والتي تبلغ 47٪ من الجرعة اليومية الموصى بها.

فيتامين أ

يمكن أن يسبب نقص فيتامين (أ) تدهورًا في الأجزاء الخارجية لمستقبلات العين الضوئية، ما قد يؤدي إلى تلف الرؤية.

وهذا هو السبب في أنه من المقلق معرفة أن 50 ٪ من جميع الأميركيين يعانون من نقص فيتامين (أ). فيتامين (أ) وفيتامين (هـ)، الموجودان أيضًا في البطاطا الحلوة، رائعان لصحة العين وقد يمنعان مشاكل العين في عملية الشيخوخة والأضرار التنكسية الأخرى.

فيتامين (أ)، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، مفيد أيضًا لصحة الهرمونات، وهو مفيد بشكل خاص للنساء أثناء الحمل والرضاعة.

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المجنسيوم

هو عنصر مهم جدا لمختلف وظائف الجسم. يساعد في وظائف الأعصاب، وينظم ضغط الدم، ويتحكم في نسبة السكر في الدم؛ إنه إطلاق ناقل عصبي، فهو ينشط عملية الأيض وهو جيد لتخليق البروتين.

كثير من الناس سوف يعانون من نقص في المغنيسيوم ولكن لا يعرفون ذلك، لأنه لا يظهر في أي اختبار للدم.

هذا بسبب تخزين المغنيسيوم في عظام ، وليس في الدم. لا تحتوي البطاطا الحلوة على أكبر مصدر للمغنيسيوم، والسبانخ، وبذور اليقطين تقريبًا على رأس القائمة، لكنها لا تزال تحتوي على مجموعة من فوائد المغنيسيوم للنظام.

تخفض نسبة السكر في الدم

مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفضة ليس مهمًا فقط للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ولكن أيضًا بالنسبة لأولئك الذين يتم تناولهم في مقياس السكر "الطبيعي" أيضًا.

تحتوي البطاطس البيضاء على نسبة عالية من السكر في الدم، مما يعني أن لديها مستوى عالي من الكربوهيدرات، والذي يتحول إلى سكر ثم يتوافق مع مستويات السكر المرتفعة في الدم. في المقابل، فإن البطاطا الحلوة هي عكس ذلك تمامًا، فهي منخفضة جدًا في مؤشر نسبة السكر في الدم، ما يساعد على التحكم في مرض السكر وتحطم السكر.

تناول كميات صغيرة منتظمة يمكن أن يساعد أجسامنا على الحفاظ على مستويات السكر في الدم صحية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو بدونه. هذا يساعد أيضا على تحقيق التوازن بين الطاقة والتعب وزيادة الوزن.

خالية من الدهون ومليئة بالألياف

خالية من الدهون على الإطلاق ما يجعل هذه الخضروات طعامًا رائعًا، ليس لفقدان الوزن وحده، ولكنها تحتوي على كميات كبيرة من الألياف. الألياف مهمة للجهاز الهضمي وعملية الأطعمة عبر الجسم. بالنسبة للنساء، يوصى بتناول الألياف يوميًا يوميًا من 21 إلى 25 جرامًا للنساء، و30-38 للرجال.

تم العثور على أكثر الألياف في البطاطا الحلوة في الجلد، ما يصل إلى 6 غرامات.

حمض الفوليك

أفضل شكل من أشكال حمض الفوليك هو المعروف باسم B9. غالبًا ما يتم تناول الفولات كمكمل ولكن يوجد أيضًا في العديد من الأطعمة. حمض الفوليك مفيد للجميع لنمو الخلايا في الجسم. إنه أكثر أهمية بالنسبة للنساء الحوامل فيما يتعلق بتطور الجنين. الفولات يدعم تخليق الحمض النووي ويمكن أن يمنع عيوب الأنبوب العصبي عند تناوله في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. إذا كنت تتناول الأدوية، فقد تزعج امتصاص حمض الفوليك، ويجب أن تستهلك أكثر من خلال الأغذية الطبيعية والمكملات الغذائية.