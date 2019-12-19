تعتبر سلطة البنجر بالذرة من أكثر أنواع السلطات التي يفضلها الكثيرين، خاصة كبار السن والأطفال، نظرا لمذاقها الشهي والطيب، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل سلطة البنجر بالذرة، على طريقة الشيف"الشربيني". مقادير سلطة البنجر بالذرة بنجر مسلوق ذرة خس بقدونس Advertisements طماطم شيري بطاطس مسلوقة زيت زيتون عصير ليمون خل تفاح طريقة تحضير سلطة البنجر بالذرة - تخلط كل المكونات معا وتقدم السلطة

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