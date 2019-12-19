يفضل البعض تناول المكرونة بمختلف طرق تحضيرها، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل مكرونة بالجبنة على طريقة الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج "بالصحة والراحة"، على سي بي سي سفرة. المكونات نصف كيلو مكرونة حلزونية. مسلوقة ملح. 1 ملعقة كبيرة زيت. 1 ملعقة كبيرة ورسشتر صوص. 3 كوب جبنة شيدر. 1 ملعقة كبيرة مستردة. 1 كوب لبن. ربع كوب سمنة. 1 كوب دقيق. 1 ملعقة كبيرة فلفل حار مجروش. Advertisements طريقة التحضير يشوح الدقيق في السمنة والزيت على النار. تضاف المستردة والورسشتر صوص واللبن والجبنة. يمكن إضافة الملح حسب الرغبة. يقلب الخليط على النار. يضاف إلى المكرونة وتقلب وتقدم او يقدم الصوص إلى جانب المكرونة. تزين بالفلفل الحار المجروش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل مكرونة بالجبنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.