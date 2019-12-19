بعد أنباء انفصالها عن العريان.. هل تعود صداقة أصالة وأنغام من جديد؟

انقطعت علاقة الفنانة أصالة بصديقتها المُقربة الفنانة أنغام منذ عدة أشهر، فبمجرد إعلان خبر زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو زوج ياسمين عيسى، ابنة أخت المخرج طارق العريان، زوج الأخيرة، قررت أصالة الانحياز لجهة زوجها وقطع صداقتها بأنغام على الفور.

"خرابة بيوت".. هكذا وصفت أصالة صديقتها التي جمعتهما العديد من المواقف الوطيدة، بسبب زواجها من زوج قريبة زوجها، لتبدأ أصالة سيلا من الهجوم على صديقتها، من خلال تغريداتها، أو حتى بلقاءتها التلفزيونية، حتى دفعت الأخيرة للرد عليها.

ومؤخرًا، صرح الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه بانفصال الفنانة أصالة بالفعل عن زوجها المخرج طارق العريان.

لتظهر أصالة، أمس، وهي تُغني أغنية "حالة خاصة جدًا"، لكلًا من أنغام وأحمد إبراهيم، الأمر الذي دفع البعض للاعتقاد بأن علاقة الفنانتين الكبيرتين، على وشك الرجوع من جديد، خاصة إذا تأكدت أخبار انفصال الفنانة عن زوجها، الذي كان سببا في تحيز الفنانة أصالة لابنة شقيقته وقطع علاقتها بصديقتها.

ويرصد "هن" هجوم أصالة على أنغام بسبب ابنة شقيقة طارق العريان

"غدارة وخرابة البيوت"

هكذا قالت أصالة نصري، عن الفنانة أنغام، خلال حوارها في برنامج "عايشة شو"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مشيرة إلى أن الأخيرة لم تكن على علم بعلاقة الثنائي قبل زواجهما، لكنها لم تعاتب أنغام ولم تتحدث معها بهذا الشأن، وفضلت تجنبها تمامًا وحذفها من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت أصالة، حينها، إلى أنها شعرت بالغدر بسبب ما فعلته أنغام، وأن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت على الإطلاق، خاصة أن الكثيرين كانوا يصنفونهما على أنهما شقيقتان، مؤكدة أنها لن تقبل اعتذارها لأن ما فعلته لا يمكنها التسامح معه، قائلة: "أنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم".

أسقطت أنغام من حساباتي

خلال حوار لها مع مجلة إماراتية، في مارس الماضي، قالت أصالة، إنها أسقطت أنغام من حساباتها، لافتة إلى أنها تعرف بعض التفاصيل التي "لا تقال" ولا يعرفها البعض عن أنغام.

وأضحت المطربة التونسية، رفضها لتلك لزيجة أنغام، التي تسببت لاحقًا في انفصال ابنة شقيقة زوجها طارق العريان عن الموزع أحمد إبراهيم، بعد زواجه الثاني.

وكتبت أصالة، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الفنّ إن لم ينق روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه"، ما اعتبره كثيرون رسالة موجهة للفنانة أنغام، بعد إلغائهما متابعة بعضهما البعض.

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أصالة تدعم ياسمين عيسى

وعلى الجانب الآخر، واصلت أصالة، دعمها غير المباشر لياسمين عيسى، الزوجة الأولى للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وابنة شقيقة زوجها طارق العريان، على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب زواجه من المطربة أنغام، إذ هنأتها بعيد ميلادها واصفة إياها بـ"الوفية"، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "ياسمينة الحبيبة كل سنة وأنتي بخير.. أنتي بتستحقي الخير والسعادة والاستقرار والوفا يا وفية".

كما ظهرت أصالة، ممسكة بيد ياسمين عيسى، خلال تواجدهما في احتفالية الفنانة دينا الشربيني، بعيد ميلادها، وهو الدعم الذي ردت عليه "عيسى"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة: "رب أخت لم تلدها أمك.. مرات خالي اللي الأيام أثبتت الطيبة والحنية والجدعنة.. بحبك أصالة".

انباء نفصال أصالة عن العريان.. خال ياسمين عيسى

تداولت أنباء تفيد بانفصال الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، لا سيما بعد تصريح الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه بأن الانفصال تم، وتأكيد أحد المصادر المقربة، أن السبب وراء الانفصال هو علاقة العريان بأحد الوجوه الجديدة التي ظهرت في فيلم "ولاد رزق 2"، وهو ما دفع أصالة لطلب الطلاق.

الأمر الذي لم يُنفه الثنائي، أو يأكده حتى الآن.

أصالة تغني لأنغام

ورغم خلافات الصديقتين المقربتين، إلا أن إحدى الصفحات التي تحمل اسم الفنانة السورية أصالة، شاركت عدة مقاطع مصورة للفنانة، بصحبة صديقتها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت المقاطع الفنانة أصالة، وهي تُشارك صديقتها، في غناء أغنية "حالة خاصة جدًا"، للفنانة أنغام، من توزيع زوجها أحمد إبراهيم.

وأرفقت الصفحة الفيديو بتعليق: "أصولة من كواليس عمل جديد قريبًا".