عقب اشتباه وفاة طفلة بسببه.. إليك أعراض وأسباب إنفلونزا الطيور

بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، توفيت طفلة، لا تتجاوز الـ4 سنوات، إثر الاشتباه في إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور، وسط تأكيد مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية، الدكتور عبدالباري العجيزي، عدم التأكد من وفاتها لهذا السبب.

وفيما يلي أعراض وأسباب، وكيفية العلاح من الإصابة بإنفلونزا الطيور، بحسب موقع "ماينو كلينك" الطبي، والموقع الرسمي لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

أعراض الإصابة بإنفلونزا الطيور

- ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

- الشعور بآلالام في العضلات.

- الشعور بالتهاب الحلق.

- السعال باستمرار.

- الإصابة بضيق في التنفس.

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- الإصابة بصداع مزمن.

أسباب الإصابة بإنفلونزا الطيور

- التواصل مباشرة مع الطيور المصابة أو الاقتراب بشدة منها أو لمسها.

- لمس براز الطيور المصابة أو الإفرازات الناتجة عن مناطق: الأنف أو العين أو الفم.

- يمكن أن ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخر، ولكنها حالة نادرة.

العلاج من الإصابة بإنفلونزا الطيور

يجب استشارة الطبيب، للحصول على العلاج المناسب، لمقاومة ذلك الفيروس.