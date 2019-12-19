موضة ألوان الديكور المنزلي هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تعشق بعض السيدات إضفاء لمسات جمالية على ديكور المنزل بين الحين والآخر للشعور بالحيوية والتجديد، وتلعب الألوان دورا أساسيا في الديكور.

وتوضح مهندسة الديكور هالة حمدي لـ"الخليج 365"، أن الألوان الغامقة والداكنة هي السائدة والرائجة في ألوان الديكورات لشتاء 2019/2020، والألوان الأبرز هي: اللون البني الغامق، والبنفسجي الغامق، والنبيتي الغامق، واللون الأزرق الداكن، والأخضر الغامق.

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وأشارت إلى أن من السهل التعامل مع الألوان الداكنة التي تضفي وتعزز عنصر الدفء في أرجاء منزلك، حيث إنها يمكن تنسيقها مع بعض إكسسوارات الديكور، وتزيينها بأشكال مختلفة تمنحك شكلا جماليا لمنزلك.

كما يمكن إدخال الأخشاب البنية في الأرضيات ضمن عناصر الديكور، ليمنح منزلك الأناقة، وتشعري بأجواء شتوية رائعة.

وبالنسبة للمفروشات تقول مهندسة الديكور: "تسود الألوان الغامقة ويتم التركيز عليها أيضا في موضة هذا الشتاء"، ناصحة بالابتعاد عن الألوان الزاهية مثل: الأحمر والأصفر والفوشيا، لأنها تمنحك أجواءً صيفية، ولتصلح لهذا الشتاء.