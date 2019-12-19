مصممة أزياء سعودية تبهر الحضور بفساتين شفافة ومكشوفة

عرضت مصممة الأزياء السعودية، ريهام زاهي، مجموعتها الجديدة لموضة 2020، ضمن فعاليات النسخة السادسة، من انترناشونال فاشون أورد.

وقدمت المصممة، مجموعة من فساتين السواريه المميزة، التي جاء أبرزها بالألوان الزاهية، على رأسهم الأصفر الكناري، الأبيض، والموف.

واعتمدت موديلات "الزاهي"، على التصميمات المفتوحة دون أكمام، فضلا عن الموديلات مكشوفة الساق والظهر.

فضلا عن تقديم فستان زفاف ملوكي، مطعم بالالماسات اللامعة والبراقة، مع الطرحة الطويلة التقليدية.

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وظهرت المصممة مرتدية العباءة والنقاب التقليدي.

وانطلقت الأربعاء، فعاليات النسخة السادسة من انترناشونال فاشون أورد، في احتفالية كبرى، بأحد فنادق القاهرة، قدمتها الاعلاميتان رشا سليمان وإيمان حمداوي، وذلك لعروض أزياء موضة 2020.

وذلك بحضور نجوم الفن والموضة والمجتمع، على رأسهم الفنانة نيرمين الفقي، ورانيا منصور ومنة جلال وأمل رزق، ومصمم الأزياء هاني البحيري، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

وأحيت الحفل الفنانة ساندي.