الامارات | خالد بن محمد بن زايد يزور مهرجان الحصن

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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد بن زايد يزور مهرجان الحصن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مهرجان الحصن الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة، وتختتم فعالياته اليوم في موقع الحصن وسط مدينة أبوظبي.
ورافق سموه، خلال الجولة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس ديوان ولي العهد، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان.
وقام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بجولة في مرافق المهرجان، الذي يعكس الإرث الثقافي الغني لإمارة أبوظبي، شملت السوق الشعبي، ومعرض السيارات الكلاسيكية، وركن الأطفال، ومحطة تصميم الأحذية الرياضية.
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